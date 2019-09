101 iskolarendőr vigyáz a gyerekekre a megyei sulikban

Jász-Nagykun-Szolnok megyében a legtöbb helyen iskolarendőrök és baleset-megelőzési előadók is részt vettek a tanévnyitó rendezvényeken.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság Balesetmegelőzési Bizottsága az előző évekhez hasonlóan, idén is készült a tanévkezdésre, hiszen folytatódik megyénkben Az iskola rendőre program.

A megye 78 településéből 71 településen, 101 iskolarendőr 115 iskolában kezdte meg tevékenységét. A tanévnyitó ünnepségen az iskolarendőr mellett több helyen a városi baleset-megelőzési titkár is megjelent, és láthatósági csomagot ajándékozott az első osztályos tanulók részére.

A Megyei Balesetmegelőzési Bizottság munkatársai a szolnoki II. Rákóczi Ferenc Magyar –Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában tartottak rendhagyó közlekedési órát a diákoknak, ahol több közlekedési szabály betartására is felhívták a figyelmet.

Az úttesten történő átkeléshez a kijelölt gyalogos-átkelőhelyet vegyék igénybe!

A fényjelző készüléknek csak a folyamatos zöld jelzésén haladjanak át!

Amennyiben a zöld jelzés villogóra vált, a megkezdett átkelést be kell fejezni, de ekkor az úttestre már nem szabad lelépni!

Kerékpárral történő közlekedés során a kijelölt kerékpárutat használják!

Gyalogosként is figyelni kell arra, hogy a kerékpárúton közlekedőket nem szabad akadályozni, zavarni!

A rendőrség kéri a felnőtteket is, hogy szabálykövető magatartást tanúsítsanak a közlekedésük során. Hiszen a gyermekek helyes közlekedésre neveléséhez, a balesetek elkerüléséhez alapvető, hogy a szülő maga is példát mutasson, akár gyalogosan, akár kerékpárral is közlekedik.

Az iskolák közelében, a gyermekek által leginkább használt kijelölt gyalogos-átkelőhelyek rendőri biztosítása ebben a tanévben is tovább folytatódik a megyében. Rendőrök és polgárőrök Szolnok városában, több általános iskola előtt segítik a közlekedést a becsengetés előtt és a tanítási órák után is – írta közleményében a megyei rendőr-főkapitányság sajtóügyelete.