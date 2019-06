Hónap óta folyt a szennyvíz egy szolnoki társasház pincéjébe

– Ez a mi kis Gangeszünk – mutatta a Sebestyén körút 6. szám alatti társasház pincéjét az egyik lakó, Lévai Zsolt. Az alagsorban a talaj most is nedves, van, ahol még mindig áll a víz.

A falakon hatalmas foltok éktelenkednek, csaknem a földszinti lakásokig át van ázva. Iszonyatos a bűz! A pincékben tárolt értékek mind tönkrementek, ugyanis a tárolókba is befolyt a csapadékkal kevert szennyvíz. Tavaly októberben is volt már probléma vele, március óta pedig folyamatosan. Vasárnap például kritikus volt a helyzet, amikor leesett a nagy eső.

Egy éppen sétából hazatérő fiatal anyuka arra panaszkodott, hogy hónapok óta a negyedikre kell fel- és lecipelnie a nehéz babakocsit, mert a fertőzésveszélyes pincében nem hagyhatja.

– Állt itt egy ötvenéves, hatalmas fenyő, a vizsgálatok során kiderült, ennek a gyökérzete törte össze a szennyvízcsövet – bökött a közvetlenül a ház előtt álló kis kert felé egy másik lakó, Füzes Tamásné.

Előbb a fát, később a gyökérzetet is eltávolították a megbízott vállalkozók, de az új csövet április vége óta nem tették le, így a csapadékvíz a lakók szennyvizével keveredve azóta folyamatosan elönti a pincét.

Az árok, vagyis a leendő szennyvízcső helye ottjártunkkor is üresen tátongott, a szépen gondozott kiskert közepén. Miközben beszélgettünk, éppen kijött a házból Göcző Bálintné, a társasház számvizsgáló bizottságának elnöke.

– Értesítettek, hogy írjam ki, az érintett oldalon lakók ne használják a vizet csütörtökön, mert akkor végzik el a munkálatokat. Bekötik az új csövet és visszarendezik a terepet is. A társasháznak van biztosítása, a közös helyiségekben keletkezett károkat kifizetik. A kivitelező vállalkozó azt is megígérte, hogy a már meglévő károkat, vagyis a pincét is rendbe teszik a munkálatok után – mondta.

Bár a probléma úgy tűnik megoldódik, az ügy több kérdést is felvet. Miért húzódott hónapokig a csőcsere, ki fizeti meg a lakók kárát, hiszen a pincében tárolt értékeik mind tönkrementek. Kérdéseinkkel megkerestük a ház kezelésével megbízott Szollak Kft.-t.

– Az első hibabejelentés 2019 márciusában történt, a dugulást a kirendelt szakemberek elhárították, ekkor derült fény a kamerás csővizsgálat során arra, hogy a csőtörést a vezetékszakasz fölé ültette fa gyökérzete okozta. Erről a helyszínen egyeztettünk a város képviselőjével, a fakivágási engedélyt április 1-jén megkértük.

A fakivágás engedélyezése miatt hiánypótlásként kérték a tulajdonosok hozzájárulását, ezt a nem egyhangú döntéssel született aláíróívet április 10-ig pótolta a társasház. Ekkor ismét helyszíni bejárás volt a város részéről.

A házon belüli egyet nem értést jól mutatja, hogy a vezetékszakasz fölé időközben virágokat ültettek a tulajdonosok – válaszolta az ügy elhúzódására vonatkozó kérdéseinkre Pintérné Kónya Magdolna, a Szollak Kft. cégvezetője. Hozzátette, a kivitelezővel a szerződést április ­16-án végül megkötötték, ezen a napon a fát is kivágták, és ismét kitisztították a vezetékszakaszt a működés fenntartása érdekében.

– Az azóta szinte folyamatosan kedvezőtlen, csapadékos időjárás miatt a biztonságos munkavégzés – a társasházi vezetékszakasz üzemének fenntartása mellett – nem volt lehetséges.

– Továbbá a rendkívüli időjárás miatt a városi elvezető rendszer is túlterhelődött. Ennek tisztítása is folyamatban van. A csőszakasz cseréje az időjárás függvényében június 6-án, csütörtökön kezdődik – magyarázta a cégvezető.

Mint megtudtuk, a csővezeték javításának költségeit a társasház viseli. A káreseményt bejelentették a társasház részéről a biztosítónak, a közös szerkezetekben keletkezett kárt a biztosító megtéríti. A külön tulajdonokban keletkezett károkat a tulajdonos és a biztosító külön eljárásban rendezi.