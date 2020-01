A berényi Campus képzési kínálatát is bemutatták a nyílt napon

A Campus képzési kínálatával, a felvételi eljárással és az intézmény közösségi életével is megismerkedhettek az érdeklődők az Eszterházy Károly Egyetem Jászberényi Campusának nyílt napján szerdán.

A látogatókat a Campus oktatói és hallgatói családias légkörben, barátsággal és sok-sok játékkal fogadták. A rendezvényen igyekeztek minél több aktuális információt megosztani a pályaválasztás előtt állókkal.

Dr. Varró Bernadett, EKE JC főigazgatója köszöntötte az érdeklődőket, majd tájékoztatást adott a képzési lehetőségekről. A résztvevők megtudhatták többek között, hogy 2020-ban nyolc szakot hirdetnek meg a Jászberényi Campuson. Az alapképzési kínálatban szerepel a tanító, óvodapedagógus, csecsemő- és kisgyermeknevelő, közösségszervezés, gyógypedagógia BA, valamint a programtervező informatikus BSc. A mesterképzésben lehetőség van szociálpedagógia MA szakra jelentkezni. Felsőoktatási szakképzésben pedig programtervező informatikus szakot hirdetnek.

A képzési lehetőségeken kívül a 2020-as felvételi eljárásról is tájékozódhattak a látogatók, valamint az Egyetem Erasmus hallgatói mobilitási programját és a Roma Szakkollégium munkáját is megismerhették. A rendezvényen bemutatkozott az EKE JC Társasjátékklubja, a pályaválasztás előtt állók körsétán vehettek részt az intézményben és a kollégiumban. A nyílt nap programjai után a jelentkezők előalkalmassági vizsgát is tehettek.