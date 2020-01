Egy falusi kisbolt több mint üzlet, inkább intézmény.

Az alapvető létszükségleti cikkek beszerzésén túl közösségi és hírszolgálati központ, és legalább egy helyi család megélhetési forrása. Persze hozzátehetjük, hogy a főleg reggelente forgalmazott féldecis üvegekkel gyakran kapuk, és nem bástyák az alkoholizmus elleni küzdelem frontján, de ennek megoldását nem náluk kell keresni. Gyakran a puszta túlélést és így a többi árucikk folyamatos kiszolgálásának lehetőségét is jelenti számukra ez az üzlet.

A kisboltok múltja is tiszteletre méltó, már akkor megvoltak, amikor a bevásárlóközpontok még ötletként sem léteztek. Nem csak magánvállalkozásként lehetett velük találkozni, voltak jelentős gazdasági háttérrel, szélesebb összefogással működő formáik is, mint régen a vidék kereskedelmét sikeresen működtető Hangya Szövetkezet boltjai.

Sajnos a falvak népének fogyása, öregedése, és szerény anyagi lehetőségei miatt egyre nagyobb veszélybe kerül a kisboltok léte is. A templom, az iskola és a kultúrotthon eltűnése után ők következnek, ami előrevetíti a település megszűnését is. Bár akadnak az élhető vidéket támogató elképzelések, melyek környezetükkel együtt ezeket az emberi léptékű vállalkozásokat is segítenék, eddig nem történt olyan áttörés, ami megnyugtatóan rendezné a vidék gondjait. Például az itteni élet feltételeinek vonzóvá tételével megállítaná az elvándorlást, megteremtve ezzel a kisboltok létezésének a biztos feltételeit is.