Zebra-terv: a gyalogosokra hívták fel a figyelmet

A gyalogosok a közlekedés legvédtelenebb résztvevői. Ha ők balesetben érintettek, akkor az általában személyi sérüléssel jár.

Ezért is hirdette meg május 14. és 19. között a „Zebra-terv” elnevezésű akcióját az Országos Balesetmegelőzési bizottság, melyhez megyénk is csatlakozott. Szolnokon, hasonlóan a tegnap délelőtthöz, a mai napon is számíthatnak rendőri jelenlétre a közlekedők a Pelikán Bevásárlóközpont előtti gyalogátkelőhelynél.

Szabó Tímea őrmester­től, a Szolnok Városi Baleset­megelőzési Bizottság titkárától megtudtuk, azért erre a helyszínre esett a választás, mert itt tavaly halálos baleset is történt. Amikor nem működtek a lámpák, egy idős nő takarásból lépett ki az úttestre, így a járművezetőnek esélye sem volt megállni.

– Ezzel az akcióval arra próbáljuk felhívni a gyalogosok figyelmét, hogy kellő körültekintéssel közlekedjenek a zebrán még akkor is, ha ott nekik van elsőbbségük – hangsúlyozta Szabó Tímea.

– Fontos, hogy tilos jelzésen nem haladunk át, a villogó zöld jelzésnél pedig már nem indulunk el. Az is veszélyes, ha este sötét ruházatban vagy takarásból lépünk az úttestre.