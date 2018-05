A helyiek és a vendégek is szívesen barangolnak a karai tanösvényen

– Tapasztalataim szerint főként a falubeliek érdeklődnek a helyi túraút­vonal iránt. Különösen a gyerekek kedvelik az ­egyedülálló környezetben helyet ­foglaló természeti kincsünket… – beszélt a Csonka Márton Tanösvény turisztikai látogatottságáról Karafiát Tímea.

A Karáért Területfejlesztési, Kulturális, Sport és Turisztikai­ Egyesület veze­tője kiemelte, a több kilométeres tanösvény létrejöttének célja nem elsősorban a nagy idegenforgalmi népszerűség elérése.

Mint mondja, a legfontosabb, hogy a karaiakban tudatosuljon, milyen jelentős helyszín található a község határában.

Ezzel együtt pedig, hogy a ­mezőgazdasági termőterületek mellett egy fontos természeti örökséggel is rendelkezik a falu.

– Az útvonalról egyébként egy kiadvány is készült már, mely a túraút legfőbb információit tartalmazza – tette hozzá.

A szakembertől azt is megtudtuk, a falu rendezvényeire ellátogató ­térségbeliek ugyancsak szívesen barangolják be a környék helytörténeti jelentőséggel is bíró zöldövezetét.