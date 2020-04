A leckét is házhoz viszik a bogarasi gyerekeknek

Szaporodik a munka a tanyagondnoki szolgálatnál megyénk kisebb településein, így Tiszakürtön és Tiszainokán is. Mojzinger Ildikó, Tiszakürt tanyagondnoka a szokásos bevásárlás és gyógyszerkiváltás mellett a leckéket is házhoz viszi a bogarasi gyerekeknek. Munkájába a házi gondozó és egy helyi közmunkás is besegít.

– A múlt hétfői hóesésben is órákat kellett várni a gyógyszertár előtt. A patikába itt is egyszerre csak egy ember mehet be, ami növeli a várakozási időt – mondta Mojzinger Ildikó, tiszakürt-bogarasi tanyagondnok.

– Még több ellátott lett, aki eddig el tudott menni a boltba most annak is be kell vásárolni és ki kell váltani a gyógyszert – tette hozzá.

Munkáját a házi gondozó és egy helyi közmunkás is segíti. A település boltjában és a gyógyszertárban is korlátozottak a készletek.

– Eddig gördülékenyen működött a gyógyszerek kiváltása. A doktortól elhoztam a megírt recepteket, jobban tudtam követni, kinek mi hiányzik. Az e-recept bevezetése óta az orvos a digitális felületen adja le a gyógyszerek listáját, így nehezen látom át, hogy mire van még szükség, sok esetben nem tudom, mit keressek. Ráadásul akadnak olyanok, akiknek nem jó a helyettesítő gyógyszer sem – részletezte Ildikó. Hozzátette, a helyzetet az is nehezíti, hogy kedden délelőtt és szerdán nincs nyitva a patika.

– Egyelőre úgy tűnik, hogy szinte minden tolódik és folyamatosan szaporodik a teendő. A tapasztalataim azt mutatják, hogy félnek az emberek, és olyanokat is vetetnek, amiket egyébként nem szoktak. Nálunk is megjelent az „élesztőmizéria”, szinte mindenki négyet-ötöt szeretne vásároltatni, holott egyéb helyzetben egész évben nem vetetnek annyit. Ráadásul a boltban is keveset kapnak, már bevezették azt is, hogy egy ember csak kettőt vehet. A múlt héten ugyanis előfordult, hogy az ötven darabos tíz perc alatt elfogyott – mesélte.

Még több ellátott lett. A területen a szokásos tíz nyugdíjas mellett további tizenhárom iskolásnak is szállítja az ebédet a tanyagondnoki szolgálat. A Tiszakürti Általános Iskola diákjai közül akadnak, akiknek a leckét is eljuttatják.

– Két családnak nincs internet-elérhetősége Bogarason, így a gyerekeknek a tanulnivalót is szállítjuk. S bár akadnak, akik elég nehezen értik meg, hogy nem mindent kapok a boltban vagy a patikában, összességében mégis fegyelmezettek a helyiek, és betartják az óvintézkedéseket. Kevesen mozdulnak ki, leginkább csak azok, akinek nincs más lehetőségük – hangsúlyozta Mojzinger Ildikó.