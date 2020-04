A lelki gondozásra is nagy hangsúlyt fektetnek Kunmadarason

A járványhelyzet miatt jelképesen bezárta kapuit a Kunmadarasi Református Szociális Szolgáltató Központ, de az intézet munkatársai folyamatosan ellátják szépkorú gondozottjaikat, valamint a fogyatékkal élőket, demenseket és pszichiátriai betegeiket.

Fazakas László lelkipásztor, a fenntartó református egyház képviselője Zádoriné Papp Mária intézményvezetővel naponta egyeztet a szükséges feladatokról, illetve a kormány- és az egyházi intézkedéseket is áttekintik, és ahol kell, ott módosítanak az eddigieken.

– Átmenetileg lakhelyükön látnak el mindenkit az intézet munkatársai, közel százötven fővel állunk napi kapcsolatban, az ebédkihordókat is beleértve. Maximálisan kivesszük a részünket a segítségnyújtásból a most kialakult helyzetben is – hangsúlyozta a lelkész.

– Az étkeztetéshez egyszer használatos edényeket szereztünk be még a rendelet megjelenése előtt, ezáltal féléves tartalékot halmoztunk fel, éppúgy, mint tisztító- és fertőtlenítőszerekből.

– Vásároltunk egyszer használatos és mosható szájmaszkokat is a dolgozóinknak, és hogy legyen mindenkinek váltó, a fenntartó engedélyével vettünk anyagot, amiből két kolléganőnk már harmadik hete varrja a mosható maszkokat – vette át a szót az igazgatónő.

– Ebből a gondozottaknak is viszünk, sőt, a gyógyszertári dolgozók, a központi konyha és az épület felújítási munkálatait végzők is kaptak belőlük.

– Az ebéd mellé írásban lelki gondolatokat is kapnak a gondozottak és a templomba járók – avatott be Fazakas László.

– Hiszen most nincsenek istentiszteletek, bibliaórák és heti lelki gondozói beszélgetések. Holnap a nagypéntek-feltámadási ünnepi soraim mellett két főtt, festett tojást is eljuttatunk mindenkihez, ezzel téve ünnepibbé a húsvéti otthonlétet. Ezen túl pedig mindennap felhívom telefonon a híveket, érdeklődöm a hogylétük felől, kicsit biztatom, bátorítom, és közös imára kérem őket, mert így, a húsvéti ünnepek előtt periodikusan jön az emberre az elkeseredés. Igazgató asszony is kapcsolatban van az ellátottakkal, hetente többeket felkeres otthonukban, és hétvégén is segít, ha valaki bajba kerülne – árulta el a lelkész.