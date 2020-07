A miklósi városvezetés nem tud mit kezdeni a torzóval

Legutóbb a tavaly őszi önkormányzati választás kampányában merült fel a 2007-ben félbehagyott Piramis Center története. Az egyre romosabb torzó továbbra is ott áll a város központjában, és még nem körvonalazódik a megoldás az ingatlan újrahasznosítására.

Utoljára 2016-ban csillant fel a remény, hogy megoldódhat az akkor közel tíz éve félbehagyott törökszentmiklósi pláza sorsa. Az önkormányzat ugyanis két pályázatot nyújtott be az akkor már igencsak romos állapotú épület újrahasznosítására. Egy évvel később kiderült, hogy az egyik pályázatot – a belső funkciók kialakítására vonatkozót –, ha csak fele összegben is, de megnyerte a város. A százharmincmillió forintot viszont csak akkor tudták volna érvényesíteni, ha a másik, ötszázmillió forintos pályázat is nyer, amelyből a mélygarázsszint és az épület külső befejezését tervezték. De nem így lett.

– 2019 februárjában kaptuk az értesítést, hogy nem nyert a pályázatunk. Így azt az összeget, amit 2017-ben a belső terek kialakítására kaptunk, nem tudtuk a Piramis Centerre költeni. Ezért azt átcsoportosítottuk az úgynevezett Klein-ház megújítására, melyet a Törökszentmiklós 300 Emlékév részeként renoválunk – felelte kérdésünkre Marsi Péter. A polgármesteri hivatal kabinetvezetője azt is elmondta, hogy folyamatosan keresik azokat a pályázatokat, amelyek lehetővé tennék a terület újrahasznosítását.

– Az évek során tárgyaltunk különböző befektetőkkel, de egyelőre csak az érdeklődés szintjéig jutottunk – tette hozzá.

A Piramis Center eredetileg bevásárlóközpont lett volna, melyet 2006-ban, alvállalkozók bevonásával kezdtek el építeni. Ám néhány hónap elteltével, 2007-ben a kunhegyesi építéshatóság leállította a munkálatokat. Az indoklás szerint azért, mert a kivitelezés eltért az eredeti tervektől. Az építtető egy idő után már százötvenmillió forinttal tartozott az alvállalkozóknak. A cég végül bedőlt, és felszámolták. A városvezetés 2013-ban vásárolta vissza a százmillió forintért meghirdetett telket, rajta a félbemaradt betonépítménnyel. Azóta több terv és próbálkozás volt az ingatlan újrahasznosítására, ám mindeddig nem sikerült megoldani a városképet csúfító épület sorsát.