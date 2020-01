A szófogadó négylábú egy éve dolgozik együtt Habara Istvánnal

Cibakházán is kutyás polgárőr vigyáz a rendre.

Az Országos Polgárőr Szövetség Kutyás és Lovas Tagozatának képzésén sikeresen vizsgázott Habara István, így ezután négylábújával is vállalhat járőrszolgálatot a nagyközség utcáin. A Wolf névre hallgató németjuhászával vizsgázó fiatalemberrel beszélgettünk a felkészülésről.

A munkaidejében településőrként dolgozó Habara István tizenhat éve él a nagyközségben. Korábban polgárőrként ügyelt a falu rendjére, a napokban viszont sikeresen vizsgázott kutyájával, így kutyavezetőként is vállalhat szolgálatot.

– Több eb volt, akivel nekiindultam a kiképzés alapjainak. Wolf viszont igazi társ, egy jó ismerősöm segített a beszerzésben, úgynevezett nyers kutyaként került hozzám. Egy éve dolgozunk együtt, eleinte kicsit keményfejű volt, de végül összecsiszolódtunk – mesélte Habara István.

– Az egyik családtagom Tiszaföldváron kutyás rendőr. Ő segített kiképezni a kutyát, felkészülni a vizsgára, de mindenekelőtt engem vezetett rá arra, hogyan kell elvégezni a feladatokat. Elméletben magyarázta, mutatta és mondta a tanácsait. Eleinte Wolffal is foglalkozott, illetve nekem is megtanította, hogyan kell viselkedni a kutyával. A bizalom elengedhetetlen volt, hiszen a gyakorlások alkalmával, a fogatásokkor az én kutyám ugrott utána. Őrző-védőként ugyanis a támadó elfogása és biztos megtartása a cél, ezt is fejleszteni kellett. A sikereket a kutya és a vezetőjének közös együttműködése, és szinte együtt gondolkodása adhatja – vallja István, aki öt esztendeje vállal szolgálatot polgárőrként – néhány hete pedig már a kutyájával együtt vonulnak.

– Gyermekkorom óta imádom a kutyákat. Örültem, amikor kiderült, hogy polgárőrként lehetőségem adódik rá, hogy képzés és minősítés után szolgálatot teljesíthessek Wolffal. Szeretem a rendet magam körül, és hivatásomnak érzem, ha emberekkel foglalkozhatok. Ha csak ennyivel is, de én is teszek valamit Cibakházáért, hogy jobb legyen a közbiztonság, és élhetőbb legyen a település – mondta a lelkes helyi polgárőr.

A termet is számít A nagyobb testű kutyák már méretüknél fogva is alkalmasabbak az őrző-védő feladatok ellátására, hiszen a testtömegük képes megtartani az elkövetőt. Míg a polgárőrök járőrszolgálatra és őrzésre tanítják az ebeket, addig a rendőrség kábító- és robbanószer, valamint személykereső négylábúakkal is tréningezik. Utóbbi esetekben a kisebb termetűek akár előnyt is élvezhetnek.