A szolnoki egyesület életét is megnehezíti a kialakult helyzet

A koronavírus és a járvány miatt bevezetett óvintézkedések mindenkinek az életére kihatással vannak. A szolnoki Kéz a Mancsért Egyesület sem kivétel ez alól. Az egyesület elnökével, Lászlóné Borbély Brigittával beszélgettünk a kialakult helyzetről.

Hogyan befolyásolja az egyesület munkáját a vírus, illetve a bevezetett korlátozások?

– A vírus miatt kialakult helyzetet két oldalra lehetne osztani. A mentendők száma nem változott. Sajnos a mai napig kérnek segítséget az emberek, ugyanúgy kell klinikára rohannunk, legutóbb például Pamaccsal, aki egy 3 kg-os daganatot cipelt a lábán. Az orvosi ellátást biztosítanunk kell a kutyáknak, mennünk kell orvoshoz, oltásra, klinikára. Ez nem változott semmit.

– Másrészről a működésünkön és fenntarthatóságunkon már érződik a vírus miatt kialakult helyzet. Kevesebb lett az adomány mindentéren. Bár a klinikai és orvosi költségeink folyamatosan nőnek, úgy a beérkező adományok sajnos nem fedezik a számláinkat.

– Szerettünk volna örökbefogadó napot és tápgyűjtést is szervezni, de a helyzet közbeszólt. Az örökbefogadási kedv hála az égnek megvan, viszont némileg itt is érezni lehet a vírus miatti félelmet, kevesebben mernek eljönni örökbefogadásra, amit természetesen a megfelelő védekezési szabályok mellett hajtunk végre. Nyilván egy örökbefogadó napon több kutyust tudtunk volna gazdához juttatni, ami számunkra nagy kincs, hiszen nagyon kevés ideiglenes befogadóval dolgozunk együtt, telephelyünk pedig nincsen. A tápot is az örökbefogadó napokon szoktuk beszerezni, gyűjteni, így ez is nagy kiesés számunkra, táp és konzerv adományból pedig jelen helyzetben szintén kevesebb érkezik, pedig a kutyák ugyanúgy esznek – meséli Brigitta.

A kutyák elhelyezése problémás jelenleg?

– Jelen pillanatban egy kutyánk van bent a klinikán, neki mielőbb saját családot kellene találni, de sajnos nem egyszerű. Ő Bajnok, hetekig élt Zagyvarékason leszakadt manccsal, bujkált a bokorban, járta a falut. A lábát amputálni kellett, így jelenleg egy sokszorosan hátrányos helyzetű kutya, aki közepes termetű és fekete. Férfiaktól retteg, valószínűleg ők bántották, a klinikán a lányokat már szépen elfogadja, neki egy olyan család kellene, ahol lehetőleg ő az egyedüli kutya és nincs férfi. Sok foglalkozást igényel.

– Jelenleg huszonkét kutyával dolgozunk, nekünk ez nem főállásunk, szabadidőnkben csináljuk. Szuper lenne, ha jelentkeznének még ideiglenes befogadók, a kutyák orvosi költségét, ételét az egyesület állja, nekik csak a helyet kellene biztosítani. Az orvoshoz való eljutásban, ha segítenek, azt megköszönjük, ha nem, akkor természetesen megoldjuk.

A bejelentések száma hogyan változott megközelítőleg? Kevesebben hívják az egyesületet a korlátozások miatt?

– Igen, valamivel kevesebb a bejelentés, talán köszönhető annak is, hogy kevesebbet járnak az utcákon az emberek, vagy ki tudja, talán kevesebb a kóbor, rászoruló eb.

Milyen feltételei vannak egy kutyus ideiglenes befogadásának?

– Először el kell döntenie a jelentkezőnek, hogy mennyi időre tudja elhelyezni magánál a kutyát. Ez az időtartam napoktól hónapokig terjedhet. Számunkra a legnagyobb segítség természetesen az, ha a kutya addig ott maradhat, ameddig gazdát nem találunk neki. Ennek a pontos idejét azonban lehetetlen meghatározni, van olyan, aki két hét alatt gazdára talált, de van olyan is, aki már negyedik éve van nálunk. Utána dönteni kell a kutya neméről, ami nyilván attól is függ, hogy az odahaza tartott kutya melyiket fogadja el, feltéve, ha van ilyen. Végezetül pedig a kort is meg kell határozni, kölyköt, vagy pedig felnőtt kutyát szeretne-e az illető – részletezi az egyesület elnöke.

– Az örökbeadást az egyesület intézi, ha jelentkezik a gazdajelölt, akkor elsőnek az egyesülettel kell beszélnie, ekkor egy örökbefogadási szerződést írunk alá a gazdával. Szívesen fogadjuk, ha az ideiglenes gazda is segít a keresésben, de az egyesület tudta és beleegyezése nélkül nem adható örökbe kutya.

Ugyanez a procedúra akkor is, ha az ideiglenes befogadó esetleg egy idő után örökbe is fogadná a kutyust?

– Az ideiglenes gazdáknak természetesen elsőbbségük van. Sokszor volt már, hogy az ideiglenes gazdák megtartottak egy kutyát, sőt klinika is tartott már meg egyesületünk által mentett kutyát.