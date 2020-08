A szolnoki Hetényi Géza kórház három-tíz donort ajánl fel évente

Az Országos Vérellátó Szolgálat adatai szerint 2019 első kilenc hónapjában száznyolcvanhárom vesét, hatvanegy májat, ötvenkét szívet és tizenöt tüdőt ültettek be különböző pácienseknek. A beültetett szervek Európa más országából is érkezhetnek, Magyarország ugyanis tagja a nyolc országot magában foglaló Eurotransplant nevű szervezetnek. Hogyan zajlik a szervkivétel és beültetés folyamata egy megyei beteg esetében? Ennek jártunk utána.

– Nyolc hónapig voltam várólistán, igaz, az első három hét után már megtörtént az első riasztásom. Akkor sajnos nem volt jó a felajánlott máj, de aztán hét hónap múlva éjfélkor ismét megcsörrent a telefonom. Kikérdeztek az egészségi állapotomról, húsz perc múlva pedig jött a mentő, és vittek Budapestre, ahol már várt a teljes orvoscsapat – mesélt a vele történtekről a mezőhéki Nagy Mariann.

A kétgyermekes édesanyán sikeresen végezték el a májátültetést, azóta állandó gyógyszerek segítségével, valamint a higiéniás szabályok fokozott betartásával teljes és boldog életet él. Közösségi oldalt hozott létre, hogy segítsen, majd a Magyar Szervátültetettek Szövetségének munkatársa lett. Írásaival pedig igyekszik lelket önteni sorstársaiba, akik sokan vannak. Ma Magyarországon több százan várakoznak a különböző életmentő szervekre.

A szolnoki Hetényi Géza kórház évente átlagban nyolc-tíz szervdonort jelent az Országos Vérellátó Szolgálat központjának, ahol a hazai szervátültetéseket koordinálják.

– A donációra alkalmas szervek közül a legtöbb a vese, majd következik a máj, a szív, és a tüdő. A hasnyálmirigy a legritkább szerv, melyet átültetnek – válaszolta kérdésünkre dr. Bencsik Gábor, az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztály osztályvezető főorvosa.

– A jelenlegi szabályozás szerint, aki életében nem tiltakozott szervei kivétele ellen, agyhalál esetén felajánlhatóak donorként. A hozzátartozókat minden esetben tájékoztatjuk – mondta a jogi háttérről a szakember.

Ennek az állapotnak az oka leginkább belgyógyászati eredetű, sok esetben agyvérzés. A baleseti eredetű agyhalál sokkal ritkábban fordul elő.

– A laboratóriumi, ultrahang- és képalkotó vizsgálatok segítségével, a kórelőzmény ismeretében állapítható meg, hogy az adott szerv alkalmas-e átültetésre. Továbbá vírusvizsgálat is történik, majd a szervkivétel után boncolás is kötelező donorok esetében. Miután a donort lejelentettük az Országos Vérellátó Szolgálatnak, a koordinátor elkezdi szervezni a donációt, vagyis a szervátültetést. Ha megvan, hogy milyen szervet lehet átültetni, és megtalálták a befogadót, akkor jön az az orvosi csapat, amelyik eltávolítja a megfelelőeket. Általában abból a kórházból érkeznek, ahol majd be is ültetik ezeket.

– Nekünk az a legfontosabb feladatunk, hogy a szerveket működőképes állapotban tartsuk. Ez úgy történik, hogy fenntartjuk a donor keringését, mely egy intenzív terápiás feladat, ezért az intenzív osztályon történik. Amikor megérkeznek a szervkivevő teamek, a donort áthelyezzük a műtőbe – mondta a folyamatról a főorvos.

A donort ekkor átveszik a transzplantációs centrumokból érkező orvosi csapatok. Gyakran egyszerre többen is jelen vannak, köztük a Szegedi Transzplantációs Centrum munkatársai is. Kioperálják, és amilyen gyorsan csak tudják, elszállítják a szervet. A csongrádi megyeszékhelyen évente átlagosan ötven szervátültetést végeznek, idén ezt a számot befolyásolta a koronavírus-járvány. Tavaly három transzplantációt hajtottak végre a Hetényi Géza kórházból felajánlott szervek segítségével, de volt olyan év is, amikor ez a szám tíz felett volt.

– Miután beérkezett az Országos Vérellátó Szolgálathoz például a szolnoki kórház jelentése a donorról, mi megkapjuk. Szegeden vesekivételre és vesebeültetésre vagyunk jogosultak. A máj, a szív és a tüdő Budapesthez tartozik – mondta a további folyamatról dr. Szederkényi Edit egyetemi adjunktus, a Szegedi Transzplantációs Centrum vezetője.

– Minden egyes szervet az adott szervkivevő csapat bírál el a kapott adatok alapján, hogy az alkalmas lehet-e a beültetésre. Elkezdődik a szervkivételi műtét, melynek szintén megvan a maga menete. Először a mellkasi szerveket távolítják el, hiszen azok működőképességi ideje rövidebb. A szív és a tüdő négy-hat órát bír ki testen kívül. Amelyik csoport végzett, azonnal el is hagyja a műtőt, következnek a hasi szervek, például a máj, mert azok tovább működőképesek. A vese a leghosszabb ideig tárolható szerv, átlagosan huszonnégy óráig tárolható károsodás nélkül – magyarázta a centrum vezetője, aki azt is elmondta, mivel 2013 óta az Eurotransplant tagjai vagyunk, annak központjában döntik el, kinek ültethetik be az adott szervet. A centrumoknak a befogadó személyét illetően – nyomós indokkal – felülbírálati joguk van.