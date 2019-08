A szűkös határidő jelenti a legnagyobb stresszforrást

Alapesetben mindenki igyekszik a legjobb formáját nyújtani a munkahelyen (is) nap mint nap, ami óhatatlanul plusz nyomást jelent. Az állandó készenlét, az ügyfelek, a szűkös határidő – csupán néhány ok, melyek a munkahelyi stressz kiváltói lehetnek.

A legfrissebb felmérések szerint a munkavállalók harmada váltott munkahelyet a nem megfelelő, feszült légkör miatt. A kutatásból az is kiderül, hogy az alkalmi munkát végző, negyven-negyvenkilenc éves korú dolgozók között a legmagasabb a stressz miatti felmondás aránya. De mik okozzák a feszült légkört a munkahelyen?

A túlzott elvárások, a rosszul kiosztott feladatok, a szűkös határidő mind-mind negatívan befolyásolják a hangulatot. A folyamatos idegeskedéseknek káros, hosszú távú hatásai is lehetnek, ilyenek például a magas vérnyomás vagy pulzusszám, de akár egyéb vészreakció is felléphet a szervezetben.

– Szörnyű munkahelyem volt. A légkör is elfogadhatatlan és a feltételek sem feleltek meg, de muszáj volt dolgoznom. Egészen addig húztam, míg az egészségem is ráment. Először táppénzre mentem, utána fel is mondtam – mesélte egy tiszaföldvári férfi, aki hasonló munkakörben, de nyugodtabb körülmények között szerzett állást magának. És bár kevesebbet keres a jelenlegi munkahelyén, de legalább a vérnyomásproblémái megszűntek.

A munkafolyamatok során felmerülő problémák megoldásában fontos a főnök-beosztott viszony, illetve a hétköznapi apróságok figyelmen kívül hagyása.

– A pozíciómból adódóan stresszes a munkám. Csoportvezetőként a főnökség és a beosztottaim felé is meg kell felelnem. A legnagyobb feszültséget az okozza, hogy probléma esetén a vezetőség nem eléggé együttműködő velem, így általában magam keresem a megoldásokat. És persze az idegességemet az is befolyásolja, hogy milyen az embereim hozzáállása.

– A rosszabb napokon, bár a teljesítményi elvárás ugyanaz, mint máskor, mégis sokkal nehezebb motiválni őket – mondta egy gyárban dolgozó hölgy.

A kutatások szerint a szolgáltatói szektorban az ügyfelek okozzák a legnagyobb fejtörést. Hiszen, ha egy megrendelővel aláírt megállapodás után mégis eltér a feltételektől, akkor azzal a többi teljesítést is ellehetetleníti. De a hatékony és feszültségmentes munkavégzéshez korrekt munkaerő is szükséges.

– Jellemzően minden egy viszonylag laza műhelymunkával indul. A helyszíni szerelésekkor viszont gyakran fordul elő nem várt meglepetés. Sok esetben a tervezési fáziskor felmért adatok a későbbi átalakítások miatt nem megfelelőek. Többszöri egyeztetés során sem jelzik az ügyfelek az esetleg megváltozott igényeket, az elkészült bútorokkal viszont már nem tudunk vagy csak nagyon nehezen megy az alkalmazkodás – emelte ki Mészáros Róbert, karcagi asztalos.

Hozzáfűzte, esetenként a megrendelő nem veszi figyelembe, hogy a jelentéktelennek tűnő változtatások is komoly nehézséget okoznak a kivitelezés során.

A fiatal vállalkozó alkalmazottként kezdett dolgozni, szerinte abban a helyzetben az a jobb, hogy a stressz csak a munkaidőben helyez nyomást a vállára.

– Ha az ember a saját maga ura, akkor állandóan szervezni kell és átlátni az összes munkafolyamatot, a megrendelésekkel együtt.

A mai világban a szolgáltatások esetén az ügyfélkör azonnali reagálást vár a szakemberektől, pedig a figyelemmel és koncentrációval végzett fizikai munkához pihenésre is szükség van.

Az állandó készenlétben dolgozókról még nem is szóltunk, akik napirendje és életritmusa is eltér a szokványostól, hatva az egészségükre. Összességében azért elmondható, hogy szinte minden munkahelyen vannak stresszes pillanatok, de nem feltétlenül telik az egész nap feszültség és nyomás alatt.

Néhány tipp a stresszoldáshoz A stressz, a szorongás, a feszített munkatempó és életritmus ma már szinte kivétel nélkül mindannyiunkra jellemző, holott egészségromboló hatásai nyilvánvalóak. Megoldás lehet a testi-lelki „lomtalanítás”, amikor is visszahúzódunk az aktív hétköznapokból, hogy új erőre kaphassunk. A sport a stresszoldó módszerek közül a leghatékonyabb – hangsúlyozzák a szakemberek –, hiszen erősíti az egész szervezetet és immunrendszert. De a meditáció is lehet a belső elmélyülés és megnyugvás eszköze.

