A tanév végi hajrá megviselheti a szülő-gyermek kapcsolatot

Az év végi hajrá a szokásosnál is jobban megviselheti a szülő-gyermek kapcsolatot. A szerepek felborultak, a digitális oktatás ideje alatt az apákból és anyákból is pedagógus lett. A szülők az év végi bizonyítványokra sok esetben saját eredményeik értékeléseként tekintenek. Krajnyákné Csorba Fanni viselkedéselemzővel beszélgettünk az iskolai érdemjegyek fontosságáról.

Az utolsó hetek dolgozathalmai és egyéb számonkérései a végéhez közelednek. A bizonyítványokat az elkövetkező hetekben osztják ki. A jegyek az egész éves teljesítményt mutatják, de tényleg olyan fontos a jó bizonyítvány?

– Sokszor nekünk, felnőtteknek sem sikerül, hogy az utolsó pillanatban megváltsuk a világot, így ez a gyerekektől sem várható el. A legjobb út, ha szülőként elfogadjuk a gyermekünket olyannak, amilyen, és egész évben az erősségeinek említésével bátorítjuk – mondta a szolnoki Krajnyákné Csorba Fanni viselkedéselemző, aki arra is kitért, hogy fontos szem előtt tartani: nem vagyunk egyformák.

– Az oktatási rendszer nagyon egysíkú abban a tekintetben, hogy mindenkinek kockának kell lenni, és nehezen fogadják el, ha valaki kör, ovális, esetleg háromszög… Akadnak, akiknek a humán vagy a reál tárgyak mennek jobban. A gyermeket saját magához kell viszonyítani, ami a jelenlegi helyzetben, az otthon tanulással talán egyszerűbbé vált – tette hozzá.

Kiss Emese pedagógus tapasztalatai szerint eléggé megosztó a teljesítmény mérhetősége a digitális oktatásban.

– Már az elején eldöntöttem, hogy nem fogok rosszabb jegyet adni a diákoknak év végén, mint félévkor. Mégis nehéz a helyzet, hogyan értékeljem azokat, akik kihúzták magukat a munka alól. Ez a helyzet mindenkinek új volt, bele kellett rázódni, ami változó, hogy kinek hogyan ment. Az iskolában jól teljesítő diáklány az otthon tanulásban nem szorgoskodott, de olyan is előfordult, hogy az egyik tanulóm, aki az osztálytársai között gyengébb képességűnek mutatkozott, szárnyra kapott a négy fal között – osztotta meg tapasztalatait a szolnoki tanár.

Ezt erősítette meg a viselkedéselemző is.

– Egy extrovertált, nyitottabb személyiségű tanuló jól érzi magát intézményi keretek között. Dolgozik benne a versenyszellem, mindig a külső megerősítést keresi. Az ő teljesítményét visszavetheti a bezártság. Ezzel szemben egy befelé forduló, introvertált gyermek, aki az iskolában sokkal inkább háttérbe szorul, jobban teljesíthet otthon. Az értékelések során a pedagógus hozzáállása is meghatározó – emelte ki Krajnyákné Csorba Fanni.

A bizonyítványban szereplő jegyek mögött a hozzátett munkát kell figyelni, így ugyanolyan értékes lehet egy kemény tanulással megszerzett hármas, mint egy ötös. De ehhez ismerni kell a gyermeket.

– Az elfogadás a kulcs, ami segít megtartani a családi békét is. Ha a saját hibáinkon is tudunk nevetni, és nem egy elérhetetlen tökéletességet közvetítünk a gyermek felé, akár még kedvet is kaphat a tanuláshoz. A kisebb részcélok kitűzésével, dicséretekkel nem ragad a kudarcban, és könnyebben tovább tud lépni – vallja a viselkedéselemző.