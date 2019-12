Amerikai rádióban zenélt bandájával G. Szabó Hunor

Tinédzserkorában ragadta magával a zene, a dobolásba pedig menthetetlenül beleszeretett. G. Szabó Hunor útja Mezőtúrról indult, és a mai napig a zene határozza meg.

Több mint tíz éve játszik a The Qualitons nevű zenekarban, amelyet nyáron az egyik ismert amerikai rádió élő műsorába is meghívtak.

– A zenével való kapcsolatom akkor indult, amikor a nővérem zongorázni tanult. Én is leültem a billentyűk mellé, ám ő mindig megállapította, hogy mennyire nincs érzékem a dologhoz – idézte fel mosolyogva. Lelkesedés hiányában az érdeklődés annyiban is maradt. Azonban Hunor felfedezte édesapja bakelit lemezgyűjteményét tizenkét éves kora körül. A The Beatles hangjai és dallamai azonnal rabul ejtették a kiskamaszt. Néhány akkoriban népszerű banda szintén hatással volt rá, ám ekkor még mindig nem voltak tervei a zenét illetően. Ennek egyik oka az volt, hogy Hunor atletizált, a sportban képzelte el a jövőjét.

– A távolugrás nagyon jól ment, bajnokságokat is nyertem. Azután az élet közbeszólt, abba kellett hagynom. Akkor keletkezett bennem egy kis űr, hogy most mi lesz. Ám azért tizenhárom-tizennégy évesen nem fogja fel az ember ezt olyan tragikusan. Én legalábbis nem tettem – emlékezett vissza. A zene volt a válasz, a megmentő.

– A The Beatles hatására a legtöbben énekelni és gitározni szeretnének. A rokonságban az unokatesóimnak volt is gitárja, amit nem nagyon használtak. Elkértem ugyan, de végül nem jutottam hozzá. Ezt jelnek vettem. Akkor dobos leszek! – mesélte. Az elhatározást tettek követték. Beiratkozott a mezőtúri zeneiskolába dob szakra. A következő években már igazán elmélyült a zenélésben. Néhány társával bandát alapítottak, Kristályhajó néven. A gimnáziumban pedig újabb zenekar született: a Vízmű ucca 19. Igen, szigorúan kettő darab „c” betűvel.

– A névadásnak csak annyi a története, hogy abban az utcában laktunk. A pincében próbáltunk és nagyon komolyan vettük az egészet – idézte fel mosolyogva a zenész. A gimnázium életében is igen meghatározó szerepet töltöttek be, szinte minden eseményen és rendezvényen felléptek. A családon kívül tanárai közül is sokan támogatták, segítették az útját. Közülük az egyik legkiemelkedőbb, akinek Hunor sokat köszönhet, Major Balázs volt. A középiskola befejeztével az ifjú tehetség a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen folytatta tovább a tanulmányait.

– Elmélyültem a klasszikus zene világában, és a jazz műfajt szintén jobban megismertem. Magam is tanítom a zenét a mai napig. Noha a klasszikus műfajok elengedhetetlenek, úgy hiszem, a szabadabb stílusoknak is jobban jelen kellene lennie az oktatásban – magyarázta. Az egyetemi évek után egyébként a fővárosban maradt, majd szépen lassan kialakította maga körül a zenei kapcsolatokat.

– Huszonhét éve kezdtem dobolni, azóta kísér ez a hangszer az utamon. Sokan elámulnak rajta, hogy az ember hogyan tud mind a négy végtagjával különféle mozdulatokat összehangolni. De ez a része csak gyakorlás kérdése. A dobolás maga legalább olyan élményt tud adni, mint bármely más hangszer megszólaltatása. Ennek is vannak árnyalatai, mélységei, magasságai. Sőt! Dallamai is. Nagyon ízesen lehet dobolni – részletezte Hunor.

A szenvedély és a zene szeretete olyan emberekkel sodorta össze, akik hasonlóan éreznek. Kétezer-nyolc tavaszán megszületett a The Qualitons. A csapat egyedi módon képviseli az alternatív rock műfajt. Sajátos és jellegzetes stílusuk hamar népszerűvé tette őket külföldön is. Ám az amerikai szereplést igazi sikernek tartják. Hunor a bandában egyébként énekel és gitározik is.

– Az egyik zenész barátunk találkozott a seattle-i székhelyű KEXP rádió zenei szerkesztőjével, Kevin Cole-lal. Ő ajánlotta neki a bandát. Majd egyszer csak kaptunk egy üzenetet, hogy mit szólnánk az élő fellépéshez? Mondanom sem kell, hogy alig hittük el! A szóban forgó rádió zenei berkekben igen komoly szakmai minőséget képvisel. Oda meghívást kapni pedig több, mint elismerő!

Hunor elmondta, hogy nagyon izgatottak voltak a bemutatkozás napján. Több millió ember hallhatta élőben őket, így volt némi nyomás rajtuk a kezdés előtt.

– Egy előadó idővel nem kis rutint szerez a fellépésekkel. Sokfelé játszottunk már, az egészséges drukk pedig mindenkiben munkálkodik. Itt azért kicsit erőteljesebben éltük meg, de csak az első hangok felcsendülésééig. Utána már a játékra figyel az ember és egyszerűen jól érzi magát – idézte fel az izgalmas pillanatokat.

Több dalt is előadtak, melyek közül a Zöld sárga című szerzeményt magyarul mutatták be a hallgatóságnak. Az alkotást egyébként a hetvenes években igen népszerű Kex nevű együttes népdalfeldolgozása ihlette. A szereplés után Hunorék nagyobb figyelmet kaptak nemzetközi szinten is. A zenekar mellett mindenkinek van civil foglalkozása, így a próbákat és fellépéseket komoly feladat összeegyeztetni. Ám a tagok mindig megtalálják a lehetőséget. Minden bizonnyal hallunk még felőlük a jövőben is.

Szabó Lilla Laura

G. Szabó Hunor 27 éve ült be először a dobszerkó mögéFotó: Sinco

G. Szabó Hunor sokoldalú zenész, a dobolás mellett gitározik és énekel a The Qualitons együttesbenFotó: Sinco

