Az élet nem minden területére hatott negatívan a koronavírus

Több gyerek született, és kevesebben haltak meg, mint tavaly ilyenkor – derül ki a Központi Statisztikai Hivatal elemzéséből. Megyénkben is hasonlóan alakultak a számok az első félévben. De vajon hogyan hatott az élet más területeire a koronavírus-járvány?

Ez az év a koronavírusról szól. Azt hihetnénk, hogy az elhúzódó járvány az élet szinte minden területére negatívan hatott, kezdve a gazdasági mutatóktól egészen a demográfiai adatokig, egyedül talán a bűnözés visszaszorulását emlegetik pozitív példaként. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) közelmúltban publikált és folyamatosan frissített elemzése azonban jó néhány meglepetést tartogat, sok területen éppen ellentétes irányba indultak el a dolgok, mint azt elsőre várnánk.

Az első meglepő adat mindjárt az lehet, hogy 2020 első 33 hetében (vagyis augusztus közepéig) 5,2 százalékkal kevesebben haltak meg hazánkban, miközben 4,6 százalékkal több gyermek született, mint tavaly ilyenkor. Külön érdekes, hogy az elhunytak száma legnagyobb mértékben, 8,7 százalékkal (2057 fő) a koronavírus szempontjából legveszélyeztetettebb korosztály, a nyolcvanéves és idősebb nők körében csökkent 2019 azonos időszakához képest. A férfiaknál ugyanebben a korcsoportban háromszázalékos a mérséklődés.

Megyénkben is nőtt a születések száma, hiszen 1770 gyermek látta meg a napvilágot június végéig, míg a tavalyi év első hat hónapjában 1619. A halálozási statisztika is követi az országos tendenciát, ugyanis a Jászkunságban az első fél évben 2755 ember hunyt el, tavaly pedig ez a szám 2988 volt júliusig.

A demográfiai mutatók javultak tehát, azonban a házasodási kedvnek komolyan „betett” a járvány, április-májusban huszonkét, június elejétől július végéig pedig tizenhárom százalékkal kevesebb házasság köttetett, mint tavaly ugyanekkor. Augusztus első két hetében azonban kis mértékben, 1,3 százalékkal meghaladta 2019 azonos időszakának mértékét.

Megyénkben megduplázódott az oltár elé állók száma az első negyedévben, utána azonban mérséklődött a házasságkötések száma. Tavaly az első fél évben kilencszáztizenhét pár kötötte össze az életét, az idén az első hat hónapban pedig ezeregyszázharminchét. Ez százhuszonnégy százalékos növekedés, ami jócskán elmarad az első negyedév tavalyihoz mért százkilencvennyolc százalékos növekedéséhez képest.

A járványt megsínylette a kereskedelmi szektor is, ám a kiskereskedelem több területén júliusban már emelkedett a forgalom értéke, és ez a trend aztán folytatódott augusztusban is. Míg üzemanyagok esetében hét-, a vendéglátás esetében több mint tíz-, műszaki cikkek esetében pedig több mint harmincszázalékos visszaesés figyelhető meg, ahogyan kulturális cikkekre is tizennégy százalékkal kevesebbet költöttünk. A vegyesboltok forgalma csaknem nyolc, az élelmiszer, ital és dohány kiskereskedelme több mint három százalékkal jobban pörgött idén augusztusban, mint egy évvel korábban. Ahogyan közel hat százalékkal több fogyott ebben az időszakban gyógyszerekből is.

Idén júliusban a lakosság számához viszonyítva a legkevesebb támogatott gyógyszert a budapestiek vásárolták, a legtöbbet pedig a Baranya megyében élők. Az utóbbi esetében ez tízezer lakosra vetítve napi hatszáznegyvenkilenc dobozt jelent. A Jászkunság nyolcadik a rangsorban ötszázhetvenkilenc dobozzal.

Idén júliusban a megye lakosai nyolcszázhetvenöt napot, húsz százalékkal több időt töltöttek az aktív fekvőbeteg-ellátásban, mint a Győr-Moson-Sopron megyében élők, ahol ez a szám a legkisebb az or­szágban.