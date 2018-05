Berényiekkel osztotta meg élményeit a kerekesszékes világutazó

A népszerű Bakancslista-sorozat részeként tartott előadást a berényi városi könyvtárban Nagy Bendegúz, akit nagyon sokan csak kerekesszékes világjáróként ismernek.

A könyvtár kamaratermében tartott ingyenes rendezvényen az utazó számos történetet elevenített fel az elmúlt több mint két évtizedben teljesített utazásai közül. Mindezek mellett felidézte azt a sportbalesetet is, amelynek következtében húszesztendős kora óta kerekesszékbe kényszerült.

Ahogy fogalmazott, azt követően nem csak élethelyzete, hanem világlátása is megváltozott. A történtek után egy új élet vette kezdetét számára. Egy azonban nem lett más, továbbra is nyitott maradt a világ érdekességeinek befogadására, más népek, tájak megismerésére.

Sokan elégedetlenek manapság a sorsukkal, sokan szeretnének változtatni életükön, Nagy Bendegúz előadásaival, illetve az úti élményeiből készült könyv bemutatásával számukra is szeretne vigaszt nyújtani, példát adni, hogy milyen módon valósíthatjuk meg álmainkat.

A világutazó Jászberényben is fotókkal gazdagon illusztrált előadást tartott kalandjairól, illetve író-olvasó találkozó keretében be is mutatta könyvét az érdeklődőknek.