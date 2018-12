Botrányos viselkedésével keltett feltűnést egy férfi a cibaki orvosi rendelőben

Némi képzavarral élve: még az ág is húzza a most felújított cibakházi orvosi rendelőt. Éppen az átadás percei­ben történt, hogy egy magáról megfeledkező fiatalember keltett megbotránkozást viselkedésével. Üvöltözött, fenyegetett, végül úgy bevágta az orvosi szoba vadonatúj ajtaját, hogy azt még az udvaron is hallani lehetett.

Ezt ne hagyja ki! Várd a vendégeket a legédesebb aprósüteményekkel az ünnepek alatt! – Éppen a védőnői részen jártunk kollégáimmal és a vállalkozóval együtt, amikor egy robbanásszerű hangot hallottunk – meséli Fekete Géza alpolgármester. – Odarohantunk, mi történhetett. Az orvos mondta, hogy egy „kedves” beteg így fejtette ki véleményét, mert nem vizsgálta meg soron kívül. Főleg, hogy nem is az ő körzetébe tartozik. – A kapunál értük utol a fiatalembert. Megkérdeztem tőle, hogy hívják, erre azt válaszolta, úgy, mint eddig. Persze, öt perc múlva már nemcsak a nevét tudtuk, hanem azt is, hol született. Mivel a rendelőben az átadás pillanatában is zajlott a rendelés, így többen is ültek a váróteremben. – Nem tűrhetjük az ilyen viselkedést! – jelenti ki Fekete Géza, hozzátéve, ennek az esetnek következményei lesznek. Az alpolgármester nemcsak a vakvilágba beszél: az interneten nyílt levélben tájékoztatta a modortalan fiatalembert, hogy javaslatot fog tenni arra, a jövőben se ő, se a családja ne részesüljön „csak úgy, könnyedén” eseti szociális támogatásban (rendszereset nem kap). HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS Fekete Géza hangsúlyozza, természetesen vész esetén még ezt az embert sem hagyja magára Cibakháza önkormányzata. – Megkértem a jegyzőt, ne csak a polgárőr és a közterület-felügyelő beszélgessen el az ajtót csapkodó férfival, hanem egy rendőr is.

Az alpolgármester azért szeretné csírájában elfojtani az ilyen viselkedést, mert attól tart, „egy szem” orvosuk otthagyja a települést. Hogy mennyire nehéz háziorvost találni, azt mindenki tudja…Az viszont, hogy rendőri őrizet mellett dolgozzon egy doktor, nyilván nem életképes megoldás. A pályázati pénzből felújított orvosi rendelő körül amúgy sincsen minden rendben. Bár hivatalosan már átadták az épületet, javítanivaló bőven akad(t) az ingatlanon. Az első bejáráson ötven hibát talált az önkormányzat. Bár a vállalkozó azt ígérte, hogy az elmúlt hétvégére mindent kijavít, ez nem sikerült. (A munkákkal október 30-ig végeznie kellett volna.) Természetesen addig az utolsó fizetési részletet visszatartja az önkormányzat. Borítókép: illusztráció Forrás: Shutterstock HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS