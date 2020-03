Csomagológéppel segít egy karcagi cég a szociális étkeztetésben

Az egyik közétkeztetést végző cég tulajdonosa, Mészáros Zsolt vásárolt egy csomagológépet, hogy mostantól eldobhatós, légmentesen lefóliázott műanyag dobozban biztosítsa a szociális étkeztetést a gyermeknek és időseknek.

A cég azoknak a családoknak is szeretne a jövőben segíteni, ahol a gyermek jogosult a közétkeztetésre, a vele otthon lévő szülőnek is kedvezményes áru menüt biztosítanának kiszállítva. Az időseknek eddig is házhoz vitték ételhordóban az ebédet, mostantól ők is ebben a higiénikus kiszerelésben kapják meg. Ha a helyzet úgy hozza, a későbbiekben akár hétvégén is főznek és bárki kérhet majd tőlük menüt, kiszállítva.