Daganatos fiú gyógyulásáért tekézett a CLAAS csapata

Összefogtak a tekések Dudás Dávidért. A múlt hétvégén tartott Hajdú-k­upán huszonöt csapat száznyolc versenyzője indult, köztük a törökszentmiklósi CLAAS Hungária VTSK. A csapat egyéniben és csapatban is kiváló teljesítményt nyújtott. A verseny nevezési díjait és a helyszínen összegyűjtött pénzadományt a korábban tekéző, jelenleg súlyos betegséggel küzdő debreceni fiatalembernek ajánlották fel a szervezők.

– Az is kétséges volt, hogy egyáltalán meg tudok jelenni ezen az eseményen, de egész héten ezt vártam – mondja a Hajdú-kupa után Dudás Dávid. A debreceni fiatalember jelenlegi állapota miatt csak többször, rövidebb időszakokra tudott kimenni a helyszínre, a debreceni Rigó Dezső Tekecsarnokba. Dávidnál tavaly nyáron rosszindulatú daganatos betegséget diagnosztizáltak, a versenyre is a kórházból járt ki.

– Nagyon kedvesek voltak a játékosok. Hoztak, vittek autóval, valamint kerekesszéket is kaptam, hogy kényelmesen tudjak közlekedni a játéktermen belül. A lelkiállapotomon nagyon sokat segített ez az esemény, sokkal jobb kedvem lett utána, hiszen régen én is játszottam, nagyon szeretem ezt a sportot.

– Sok adományt és támogatást kaptam, sőt, az egri csapat egy tekegolyóval is meglepett. Nagyon jól jött a pénzügyi támogatás is, mert édesanyám egyedül nevel, a betegségem miatt nem tud dolgozni, és bizonyos kezelések is pénzbe kerülnek.

Bár Dávid nem tudott minden versenyszámot végignézni, a törökszentmiklósi csapatot látta, és a versenyzők játéka magával ragadta.

– Nagyon jól játszott a csapat, a 609 fás Somodi Károlyra külön felfigyeltem, szívből gratulálok neki. Mind a négyen nagyon szépen játszottak, öröm volt nézni őket – meséli boldogan Dávid.

– Amikor megérkezett Dávid a családjával, az torokszorító érzés volt – emlékszik vissza a hétvégi eseményekre Futó Ferenc, a törökszentmiklósi CLAAS Hungária VTSK elnöke. Tavaly év végén, 75 évesen hagyta abba a versenyzést egy vállsérülés miatt, ezer mérkőzéssel, valamint számtalan hazai és nemzetközi győzelemmel a háta mögött.

– Megismert, mert sokat beszéltek neki rólam, hogy majd meglátogatom a kórházban, de ő a versenyre mindenképpen el akart jönni, így ott találkoztunk. Tudtommal a tekesportban először volt ilyen jótékonysági esemény, mélyen egyetértettem a kezdeményezéssel.

– Engem azért ütött szíven nagyon a dolog, mert bár az én korosztályomból többen elhunytak már – ami nagyon szomorú –, de az, amikor egy ilyen fiatal, huszonkét éves fiatalember, aki jóformán még gyermek, küzd az életéért, az egyenesen szörnyű.

A jótékonysági mérkőzést a Debreceni Sportcentrum és a Hajdú-Bihar Megyei Sportszövetség rendezte.

Kiválóan szerepelt a csapat

A törökszentmiklósi csapat nemcsak jótékonykodott, de kiválóan is játszott. A Claas Hungária VTSK nyerte az amatőr kategória csapatversenyét, emellett egyéni amatőr kategóriában Pintér Lajos első helyezést ért el. Az igazolt kategóriát szintén törökszentmiklósi versenyző, Somodi Károly nyerte.

– Egy gyönyörű, nemrégiben felújított pálya volt az, amelyen játszottunk, nem túlzás, ha azt mondom, egyedülálló az országban. Ahogy ez az új pálya kinézett, lelkileg feltöltötte a csapatot, mindenki minden idegszálával a versenyre fókuszált. Még a nézők is megjegyezték, hogy milyen szépen játszik a csapatunk, át is vettük a vezetést – mondta az eredményekről Futó Ferenc, a CLAAS Hungária VTSK elnöke.