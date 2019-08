Egész alakos szobrot állítottak II. Rákóczi Ferencnek a főtéren

Szombat délelőtt ünnepélyes keretek között avatták fel a település névadója, II. Rákóczi Ferenc fejedelem egész alakos bronzszobrát a Városháza előtti parkban. A szobor Kligl Sándor szobrászművész alkotása.

Korábban a fejedelem fejszobra állt a helyén, de már nagyon sérülékennyé vált, így egy védettebb helyen, a Városháza fogadótermében állították ki.

– A mai napon azt ünnepeljük, hogy újabb méltó emléket állítottunk vezérlő fejedelmünknek, és azt, hogy Rákóczifalva az elmúlt években a térség stabilan fejlődő, meghatározó települése lett. Az elkövetkezendő években a mindenkori városvezetés legfontosabb feladata az, hogy ezt a pozíciót megőrizze, és a lendületes fejlődést biztosítsa – mondta az ünnepségen Kósa Lajos, Rákóczifalva polgármestere.

A rendezvényen átadták a Rákóczifalváért-díjat is, melyet dr. Bene Ildikónak, a Hetényi Géza Kórház megbízott főigazgatójának szavazott meg a város képviselő-testülete.

– Nyolc évig voltam országgyűlési képviselő, nagyon megszerettem a települést és remélem, itt is úgy emlékeznek rám, hogy jó volt velem együtt dolgozni. Rendkívül megtisztelőnek tartom ezt a címet, hálás vagyok érte – mondta a kitüntetett.

Az esemény fővédnöke, Németh Szilárd a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára nem tudott jelen lenni az ünnepégen, így levélben üzent az egybegyűlteknek.

– Rákóczi zászlajára tűzött jelmondata, „Cum Deo pro Patria et Libertate”, vagyis „Istennel, a hazáért és a szabadságért.” – ma is fontos üzenettel bír számunkra. Felhívja figyelmünket arra, hogy ma sem engedhetünk kivívott értékeinkből, ezer éves keresztény kultúránkból, szabadságunkból, a nemzeti szuverenitásunkból. Ezek megóvásáért, függetlenségünk, határaink megóvásáért ma is mindent meg kell tennünk. Hiszem, hogy II. Rákóczi Ferenc és katonáinak hazaszeretete, szabadságvágya tovább él bennünk. Egykori fejedelmünk kitartó állhatatossága, a nemzete iránti elhivatottsága pedig minden történelmi időben példaként és mérceként szolgál számunkra – írta a miniszterhelyettes.

Az ünnepség végén megáldották, és megkoszorúzták II. Rákóczi Ferenc fejedelem új szobrát.