Egy ideig tanulóvezetőket sem láthatunk a megye útjain

Nehéz időszak vár azokra, akik jogosítványszerzés előtt állnak, de az autósiskolák és a gépjármű-szakoktatók helyzete sem könnyű, hiszen határozatlan ideig nem lesznek vizsgák és tantermi oktatások sem a koronavírus által okozott helyzet miatt.

Március 19-től az Innovációs és Technológiai Minisztérium és a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. (KAV) visszavonásig felfüggesztette a járművezetők és a közlekedési szakemberek vizsgáit, az alkalmassági vizsgálatokat és az utánképzéseket is. A rendelet a koronavírus terjedésének megelőzése érdekében született meg.

A felfüggesztés természetesen megyénket is érinti. Az autósiskolákban a tantermi képzés teljesen leállt, és már nem igazán lehet látni tanulóvezetőket az utakon.

– A gyakorlati oktatást nem tiltották meg, nálunk viszont az is szünetel, elsősorban a fertőzésveszély miatt – mondta hírportálunknak Barabás László, a szolnoki Favorit Autósiskola ügyvezetője. – Elég közel ülünk ugyanis egymáshoz a tanulókkal az autóban, az egy méter sincs meg közöttünk. Másrészt nincs értelme a gyakorlati óráknak így, hogy nem lehet vizsgázni. Ha most levezeti a tanuló a kötelezően előírt óraszámot, akkor a vizsga előtt lesz egy hosszabb kihagyás, pedig ott nagyobb szükség lenne a gyakorlásra.

– Egyébként normál esetben is előfordul, hogy kihagynak heteket a tanulók, például anyagi vagy egészségügyi okok miatt. Persze ez most sajnos nem hetekig fog tartani, de szerencsére a legtöbben megértőek.

Kiss Károly, a szolnoki Index Autósiskola vezetője szerint sincs értelme oktatni, ha nem tudnak vizsgáztatni. A tanulói igények azonban változóak, nyilván ők szeretnének minél hamarabb vezetői engedélyhez jutni.

– Azok a tanulóink, akik nagyon kezdő szinten álltak, ragaszkodtak ahhoz, hogy néhány órát levezessenek, hogy az alapokon túl legyenek. Napokon belül azonban mindenki meg fog állni. Nem mehet a végtelenségig a szinten tartás, hiszen az órákat ki kell fizetni. Nem szeretnénk senkire sem plusz költségeket róni a jelenlegi helyzet miatt – fejtette ki Kiss Károly.

– Jó néhány tanulónak már ki volt tűzve a vizsgaidőpontja. Gondolom, ha újraindul, ők lesznek az elsők, akik újabb időpontot kapnak. Ez egyfajta torlódást fog majd jelenteni. Jelenleg azonban létezik egy olyan tervezet, hogy ha újraindul a vizsgáztatás, hosszabbított munkaidőben fognak dolgozni, és akár hétvégi vizsgákat is tartanak annak érdekében, hogy mielőbb pótolni tudják az elmaradásokat.

Az Index Autósiskolában a motorosképzés is gondot jelent most, hiszen elég sokan levizsgáztak elméletből az őszi és téli hónapokban. Ők szeretnék elkezdeni a gyakorlatot, főleg, hogy a motorozás idényjellegű.

– Márciusban lehetett volna elkezdeni a képzést, de ez most kútba esett. Naponta telefonálnak, de van, hogy naponta többen is, hogy mi lesz a motorozással. Sajnos el sem indítjuk őket, amíg a vizsgaidőpontokról nem tudunk konkrétumot, hiszen nincs értelme – tette hozzá Kiss Károly.

A szolnoki Sprint Autósiskolánál néhány oktató még tart szinten tartó vezetéseket heti egy vagy két alkalommal, hogy ne felejtsék el a diákok, amit eddig tanultak. Mint azonban azt Vadas Attila iskolavezetőtől megtudtuk, ezt csak addig lehet megtenni, amíg el nem érik a 15–20 órát. A többit meg kell hagyni a vizsga előtti időszakra.

– Annak, aki most keres meg minket, azt tanácsolom, hogy online kezdjék el tanulni az elméletet. Ehhez már ki sem kell mozdulniuk a lakásból, hiszen otthonról is lehet jelentkezni, a képzés díját pedig át is utalhatják – magyarázta Vadas Attila. – Ha akkor kezdik el, amikor már újraindul az élet, biztos, hogy sokat kell majd várniuk a vizsgákra. A tanulók egyébként megértőek, de nekik is egy kicsivel több költséget fog ez jelenteni a szinten tartó vezetések miatt.

– Január óta tanulok vezetni, már egészen jól haladok. Pontosabban haladtam, mert a vírus miatt kialakult helyzetben ez a folyamat is szünetel – panaszolta a szolnoki Szabó Laura. – Kissé aggódom, hogy a nagy kihagyás után milyen lesz ismét a volán mögé ülni, hiszen a gyakorlat teszi a mestert. A közeljövőben már kilátásban volt a vizsga is, de ez az egész most bizonytalan ideig elhúzódik. Csalódott vagyok egy kicsit, de az egészség mindennél fontosabb.