Egyre több megyei dönt úgy, visszaküldi a konzultációs ívet

A Nagykunságban is egyre többen visszaküldik a nemzeti konzultáció kitöltött kérdőívét tartalmazó leveleket.

Dr. Pintér Zoltán Árpád, a Karcagi Nagykun Református Gimnázium tanára is kitöltötte már a kérdéssort.

– A nemrég elindított konzultáció a mindannyiunk hétköznapjait érintő helyzetekről kér tőlünk véleményalkotást – mondta hírportálunknak a pedagógus. – Mozgalmas évtized áll mögöttünk, az országnak és az Európai Unió közösségének új kihívásokkal kellett szembenéznie. A közelmúlt legnagyobb kihívását a koronavírus jelentette. Az egészségügy megerősítése, az idősek védelme, a további védekezés technikai hátterének biztosítása, a gazdasági károk mérséklése és a munkahelyek védelme vitákon felül kell, hogy álljon.

– Be kell látnunk, hogy a járványveszély továbbra is fennáll, a gazdasági élet segítségre szorul, a hétköznapok még jó darabig nem lesznek olyanok, mint a veszélyhelyzet előtt. Meg kell értenünk, hogy a koronavírus-járvány nincs tekintettel politikai meggyőződésre, mindannyiunkra veszélyt jelent, melyre összefogva, közösségként adhatunk hathatós választ. Ugyanez vonatkozik a többi konzultációs kérdéskörre is, épp ezért meggyőződésem, hogy egymás iránti felelősségből szükséges részt vállalni a döntéshozatal alakításában a kérdőívek kitöltésével. Én is ezért töltöm ki – tette hozzá dr. Pintér Zoltán Árpád.