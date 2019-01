Évről évre egyre több csapat jelentkezik a jász kolbásztöltő versenyre

Alattyán, majd Jászivány után ezúttal Jászberényben a Bercsényi úti Sportcsarnok adott helyet a jó hangulatú közösségi eseménynek. A fesztivál érvről évre egyre nagyobb népszerűségnek örvend.

Ezt jelzi az is, hogy szombaton hatvan csapat nevezett be a kolbásztöltő versenyre. Nemcsak jászsági, hanem az ország számos pontjáról és a határon túlról is érkeztek kolbásztöltők a gasztronómiai fesztiválra.

A rendezvényt Pócs János országgyűlési képviselő és Dr. Szabó Tamás polgármester, valamint a szervezők nyitották meg. Ínycsiklandozó sült kolbász illat, torokszaggató pálinka, jó társaság, zene és tánc gondoskodott a remek hangulatról.

A Jászság Népi Együttes táncosai rögtönzött táncházzal kedveskedtek a résztvevőknek. A zsűrinek bizony nem volt könnyű dolga a legfinomabb kolbászok kiválasztásánál. Az idei Jász Kolbásztöltő Fesztivált a Fakanál Forgatók csapata, a jászberényi Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény dolgozói nyerték.