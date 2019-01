Évtizedek óta várnak már a Martfűt Miklóssal összekötő út felújítására

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy CSÉPE MIHÁLY 91. életévében elhunyt. Búcsúztatása 2019. február 4-én 13.00 órakor lesz a szolnoki római katolikus (Kőrösi úti) temetőben. A gyászoló család

IN MEMORIAM Szeretettel emlékezünk nagyszüleink BÁNYAI LÁSZLÓNÉ (született: Bódi Julianna) születésének 100. és halálának 39. évfordulójára, BÁNYAI LÁSZLÓ születésének 109. és halálának 32. évfordulójára, NAGY MIHÁLYNÉ (született: Török Erzsébet) születésének 109. és halálának 36. évfordulójára és NAGY MIHÁLY születésének 111. és halálának 37. évfordulójára. ,,Az emlékezéshez nem emlék, hanem szeretet kell, akiket szerettünk, nem felejtünk el." Unokáitok és dédunokáitok

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy CSŐKE IMRE 68. éves korában elhunyt. Búcsúztatása 2019. január 29-én 14.30 órakor lesz a szolnoki római katolikus (Kőrösi úti) temető ravatalozójában. A gyászoló család

A létező legnagyobb fájdalomban tudatjuk barátaival, ismerőseivel, hogy KOHÁRI ISTVÁN az imádott férj és édesapa, testvér a TISZA COOP ZRT. nyugdíjasa életének 65. évében elhunyt. Temetése 2019. január 30-án 11.30 órakor a szolnoki római katolikus (Kőrösi úti) temetőben lesz. Nyugodj békében, örökké szeretünk! Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban osztoznak. A gyászoló család PRG Temetkezés

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy GÁL JÁNOSNÉ (született: Menkó Irén Ilona) életének 87. évében elhunyt. Búcsúztatása 2019. január 29-én 13.00 órakor lesz a szolnoki római katolikus (Kőrösi úti) temetőben. A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SZILÁGYI ANDOR (született: 1938. március 24.) nyugalmazott társadalombiztosítási dolgozó, hosszú betegség után életének 81. évében elhunyt. Felejthetetlen halottunktól 2019. február 1-én, pénteken 11.30 órakor veszünk búcsút Szolnokon, a római katolikus (Kőrösi úti) temető ravatalozójában. Kérjük, hogy részvétüket egy szál virággal fejezzék ki. A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy PAP GÉZA életének 67. évében 2019. január 17-én elhunyt. Búcsúztatása 2019. január 31-én 14.30 órakor lesz a szolnoki római katolikus (Kőrösi úti) temető ravatalozójában. A gyászoló család

Fájó szívvel értesítjük barátait, ismerőseit, mindazokat, akik szerették, hogy PRÓKAI LÁSZLÓNÉ életének 68. évében, hosszan tartó betegeskedés következtében, mégis váratlan hirtelenséggel 2019. 01. 11-én elhunyt. végső búcsúztatója 2019. 01. 28-án 13.00 órától lesz, szolnokon a római katolikus temetőben. A gyászoló család

EMLÉKEZÉS GUBA FERENC halálának 16. évfordulóján. ,,Múlhatnak az évek, míg élünk velünk él drága emléked." Szerető feleséged, fiad, menyed, unokáid

EMLÉKEZÉS NAGY ISTVÁN (1954-2014) halálának 5. évfordulója alkalmából. Szerető családod, Fegyvernek

Fájó szívvel tudatjuk, mindazokkal akik ismerték és szerették, hogy IGNÁCZ JÓZSEFNÉ (született: Gere Rozália) 2019. január 21-én 81 éves korában örökre megpihent. Temetése 2019. január 29-én 10.00 órakor lesz a rákóczifalvai temetőben. A gyászoló család

EMLÉKEZÉS NAGY MIHÁLY (1929-2009) halálának 10. évfordulójára. ,,Örök az arcod, nem száll el a szavad, minden mosolyod a szívünkben marad." Szerető családod

EMLÉKEZÉS ,,Hiába rohan az idő, szállnak az évek, emlékeid örökké szívünkben élnek. Ha majd rálelünk mi is erre az útra, gyere elénk, s találkozzunk újra!" POLGÁR ISTVÁNNÉ (Ági) halálának 8. évfordulójára. Szerető édesanyád, férjed, fiaid, menyeid, unokáid

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy POMAHÁZI LÁSZLÓ (nyugalmazott százados) életének 53. évében elhunyt. Búcsúztatása 2019. január 29-én 11.30 órakor a szolnoki római katolikus (Kőrösi úti) temető ravatalozójában lesz. A gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet a rokonoknak, barátoknak, szomszédoknak, ismerősöknek, akik szeretett halottunk VIGH SÁNDOR temetésén megjelentek, elhozták a kegyelet, a szeretet és a tisztelet virágait. A gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy TÓTH LAJOSNÉ (született: Baranyai Mária) volt Várkonyi téri lakos 87 éves korában örökre megpihent. Búcsúztatása 2019. január 30-án 10.00 órakor lesz a Kegyelet Sírkő Kft. (Szolnok, Kőrösi út 1-3.) búcsúztató termében. A gyászoló család

Fájó szívvel emlékezünk GYÖRE BÉLÁNÉ (született: Farkas Ilona) születésének, 92., halálának 1. évfordulójára. ,,Köszönjük, hogy éltél és minket szerettél, Nem hagytál itt minket csak álmodni mentél. Elhagytad a házat, amit úgy szerettél, itt hagytál mindent, amiért küzdöttél. Most már Nélküled jön el a nyár, az ősz, a tél, a tavasz, de bármilyen szép is, Nélküled nem lesz ugyanaz. Bocsáss meg, ha valamit hibáztunk, Nem tudtunk megmenteni pedig próbáltunk. Kérjük az Istent, hogy jól bánjon veled, Helyettünk angyalok simogassák fejed, De abban reménykedünk, hogy jó helyre mentél, Mert Te a jónál is jobbat érdemeltél." Örökké szerető családod

Fájó szívvel tudatjuk, hogy ÖZV. SZABÓ ILLÉSNÉ (született: Kálmán Margit) életének 99. évében, 2019. január 15-én elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. január 30-án 14.30 órakor lesz Szolnokon, a Pietas Kft. búcsúztató termében (Temető út 10.) Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban osztoznak. A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy MESTER JÓZSEF életének 74. évében, 2019. január 15-én elhunyt. Búcsúztatása 2019. január 25-én 10.00 órakor lesz a törökszentmiklósi református temető ravatalozójában. Kérjük részvétüket egy szál virággal fejezzék ki. A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, mindazokkal akik ismerték és szerették, hogy KÓRÓDI PÉTERNÉ (született: Kovács Erzsébet) 2019. január 18-án hosszú betegség után 79. éves korában örökre mepihent. Temetése 2019. január 25-én 13.00 órakor lesz törökszentmiklósi református temetőben. A gyászoló család