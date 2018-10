Ezt gondolják a szolnoki hajléktalanok az új szabályozásról

– Nekünk van lakásunk! Ő be van jelentve, én meg nála lakom! – kezd azonnal mentegetőzni a belvárosi üzlet előtt kéregető páros női tagja, amikor odamegyek hozzájuk. Nem véletlen a heves reakció, ők is hallottak arról az október közepén életbe lépő szabályozásról, miszerint szabálysértésnek minősül, ha valaki életvitelszerűen az utcán él. – Harminckétezer forint a nyugdíj, plusz 25 ezer rokkantsági – mondja.

– Ezt el is viszi az albérlet. Ezért kéregetek most itt – magyarázza a páros másik tagja, István. Az ötvenöt éves férfi nyolc éve forrázta le az egyik lábát annyira, hogy az orvosok már nem tudták megmenteni, le kellett vágni. A munkáját elvesztette, utcára került.

– Nem alszunk kint az utcán, nagyon hideg van – veszi át a szót jelenlegi párja, Klári aki nyolc évet ült börtönben, mert állítása szerint erőszakoskodó élettársára rágyújtotta a házat. Ott szokott rá a nyugtatókra súlyos szorongásos rohamai miatt.

Most nem kap semmilyen juttatást. Azt tervezi, hogy megcsináltatja a tb-kártyát, mert így nem tudja kiváltani a gyógyszereit. Jobb híján alkoholt iszik. Most is tiszta seb az arca.

– Tegnap is bevittek a kórházba. Túlzásba vittem egy kicsit… Elestem, úgy vittek be, de nem emlékszem semmire. Ezért kellene a nyugtató…– meséli bűnbánóan.

– Annyira ismernek már minket a rendőrök, hogy tudják, nem az utcán lakunk – legyint István, amikor arról faggatom, igazoltatták-e már őket az új szabályozás bevezetése óta.

– Én megértem! Nagyon sokan meghalnak az utcán. Nem is kell ahhoz nagy mínusz, hogy megfagyjon az ember, elég ha az immunrendszere legyengült.

– Most jöttem Pestről, én is kint laktam egy évig. Egy év bőven elég volt nekem. Bár az is igaz, hogy a szállókon nagyon sokat lopnak, ezért van, aki nem szeret bemenni – vélekedik Klári.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– Nem tudom, mit gondoljak az új szabályozásról – mondja az utcán sétáló Szabó Éva.

– Természetesen nem jó, ha az emberek a közterületeken élnek és nem lakásban, és az sem, hogy ezeket a néha illuminált állapotban lévő embereket a gyerekek is látják. De ahhoz a feltételeket is biztosítani kell, hogy legyen hová menniük – teszi hozzá.

Megvannak, legalábbis Szolnokon. Tudtuk meg a Dabisné Zsoldos Mónikától, a Humán Szolgáltató Központ hajléktalan-segítő szolgálatának vezetőjétől.

– Intézményünk Prizma úti nappali melegedője negyven férőhelyes. Jelenleg az éjjeli menedékhelyen huszonhét hely áll az ellátást kérők rendelkezésére, illetve mint minden évben, idén november 1-től is igénybe vehetőek április 30-ig az úgynevezett időszakos férőhelyek is.

– Vagyis ez elegendő lenne még akkor is, ha megnövekedne a létszám. De az eddigi tapasztalataink azt mutatják, hogy a szolgálatunk által ellátott ügyfelek száma nem ­növekszik.

Ennek ellenére, mint mondja, kisebb változtatásokat be kellett vezetni az új szabályozás miatt.

– Például az éjjeli menedékhely nyitva tartása délután öt óra és reggel hét óra helyett ezentúl este hat és reggel nyolc óra között fogadja az éjszakára szállást kérő ügyfeleket.

– Azok, akik az éjszakáikat nem az intézményünkön belül oldják meg, ők is igénybe veszik a nappali melegedő szolgáltatásait, ahol enni és tisztálkodni tudnak, illetve segítséget kapnak különböző ügyeik intézésében is – sorolja a szolgálatvezető.

Közérdekű munka, vagy elzárás is lehet a vége

Az új törvény szerint hajléktalanság miatt csak akkor indítható eljárás, ha kilencven napon belül három alkalommal figyelmeztetnek ezért valakit a rendőrök. A törvény hatályba lépésének első napján, vagyis október 15-én hétfőn, országosan huszonhét ilyen figyelmeztetést alkalmaztak a rendőrök.

Az új jogszabályok szerint Magyarországon szabálysértésnek számít a hajléktalanság, egészen pontosan életvitelszerű közterületen tartózkodás. Aki a szabályokat megszegi, azt közérdekű munkára küldhetik, de elzárásra is ítélhetik.

Az Országos Rendőr-főkapitányság adatai szerint október tizenötödike és október tizenhetedike között országszerte 101 esetben alkalmaztak a rendőrök helyszíni figyelmeztetést, és két szabálysértési előkészítő eljárás indult.