Fedett street workout pályáját adtak át Szolnokon

Elkészült Szolnok legújabb, ezúttal fedett street workout pályája a Nagy Imre körúton.

– A város egyik alapstratégiája az egészséges életmódra nevelés, ennek egyik eszköze ez a pálya is, amit bárki, bármikor használhat, a sport pedig közösségépítésre is jó – hangoztatta Szalay Ferenc polgármester csütörtökön, a helyszínen megtartott sajtótájékoztatón.

Elmondta, hogy a pálya közel 12 millió forintból épült meg, és annak környezetét is rendbe teszik még, hogy esős időben is jól megközelíthető legyen. Mivel fedett eszközről van szó, az aktív időseknek is figyelmébe ajánlotta.

Szabó István alpolgármester, a körzet képviselője felidézte, 2016-ban határozta el a képviselő-testület a városi erősítő sportpályák létesítését, ez pedig már a hatodik pálya, szinte minden körzetben van már.

– Kezdetben felmerült a kérdés, hogy megszeretik-e a fiatalok, de nagyon jók a tapasztalataink, minden pályát rendszeresen használnak. Úgy gondolom, nem ez az utolsó sportpark, hiszen nagyon fontos, hogy a fiatalok sportolási lehetősége, szórakozása biztosítva legyen – hangsúlyozta.