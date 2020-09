Fekvőrendőrökkel óvják a gyerekeket Tiszasülyön

Már biztonságosan közlekedhetnek a gyerekek a tiszasülyi iskola és az óvoda környékén. A korábban nagy tempóra csábító útszakaszon immár fekvőrendőrökkel veszik el az áthaladó gépjárművezetők kedvét a száguldozástól. Az érintett autósok persze nem feltétlenül örülnek, a szülők, pedagógusok viszont örömmel fogadták a forgalomlassító eszközöket.

Régóta terítéken volt már a fekvőrendőrök kihelyezésének kérdése – tudtuk meg Nagy Richárd polgármestertől. Korábban már szülők és pedagógusok is jelezték a problémát, hogy a nevelési intézményeknél húzódó útszakaszon többen is nagyon gyorsan hajtanak keresztül. A képviselő-testület tagjai is felvetették már, hogy tennünk kellene valamit a gyerekek biztonsága érdekében.

Az óvoda épületében található az ebédlő, az iskolások így az említett útszakaszon járnak át étkezni, a gyerekek itt járnak ki a játszótéri parkba is, oktatás után pedig nem feltétlenül van velük kísérő.

Egy ötven-hatvan méteres útszakaszról van szó, ahol az is fokozza a veszélyt, hogy az úttest mellett nincs járda, így a váratlanul nagy sebességgel érkező gépjárművek elől félő, hogy nem mindig tudnak az óvatlanabb gyermekek kitérni.

A polgármester elmondta, valójában már tavasszal léptek ez ügyben, még a pandémia alatt elkezdték beszerezni a forgalomlassító elemeket. Az oktatás megkezdése előtt pedig mindkettőt sikerült is elhelyezni az utca két végén.

– Volt már olyan korábban, hogy majdnem baleset történt, tehát nem volt alaptalan az aggodalom – emelte ki a polgármester. – Így most tudatosodik minden autósban, hogy itt le kell lassítani. Az utca végén jelzőtáblát is elhelyeztünk, ami felhívja erre az itt közlekedők figyelmét.

– Nagyon jó, hogy itt vannak ezek a bukkanók – jegyezték meg kisgyermekes szülők. – Kész szerencse, hogy eddig nem gázoltak el egy kicsit sem. A gyerek az csak gyerek, szeret futkosni. Még ha kísérő van velük, akkor is átszaladhatnak az utca másik oldalára, elég, ha csak észrevesznek valami számukra érdekeset. A játszótérre menet is szeretnek előreszaladni, a mieink is olyanok. Így legalább senki nem nézi ralipályának ezt az utcát!

Nagy Richárdhoz is érkeztek visszajelzések a fekvőrendőrrel kapcsolatban. A többség egyértelműen pozitívan értékeli ezt a lépést, a pedagógusok is.

– Volt olyan is, aki panaszolta, hogy túl magasak lettek a forgalomlassító elemek. De szándékosan választottunk ilyet, éppen azért, hogy jelentősen vissza kelljen venni a sebességet. Aki pedig gyereket hoz az intézményekbe, de tart attól, hogy áthajtson az elemeken, az leállhat a fekvőrendőrök előtt, hiszen az utca mindkét végén van parkoló.