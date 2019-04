Feleannyi a közmunkás, fűnyírásra alig találni embert

Egyre kevesebb a közfoglalkoztatottak száma Martfűn. Dr. Papp Antal polgármester elmondta, a „csúcsidőszakban”, évekkel ezelőtt százhúsz-százharminc közmunkás dolgozott a városban, tavaly is még hatvanöt, idén viszont már csak ötven férfi és nő.

– Most is van egy-kettő üres álláshely, sőt, általában mindig akad üres hely. Óriási a fluktuáció. Arra számítunk, hogy a közmunkásaink száma tovább csökken, hiszen aki máshol el tud helyezkedni, az meg is teszi – magyarázza a településvezető.

Majd hozzáfűzi: a közfoglalkoztatottak különböző intézményeknél dolgoznak: óvodánál, bölcsődénél (dajkákat segítő munkakörben), valamint konyhán ételosztásnál, művelődési házban és természetesen közterületen. Néhány dolgozót szakemberek, például kőművesek mellé osztanak be.

Dr. Papp Antal elárulja, főleg a közterületek karbantartására nem találni embert. A fűnyírást ugyanis annyi pénzért, amennyit tudnak fizetni egy közmunkásnak, nem végzi el senki. Erre a feladatra más embert kell felvenni, akik magasabb bérért dolgoznak.