Felújítják a '30-as évekből származó falvai mozigépeket

Épségben került elő nemrégiben Rákóczifalva két régi, Zeiss Ikon márkájú mozigépe. Az 1930 körüli évekből származó filmlejátszók Házi Imre hagyatékából származnak, aki egykor szintén kezelte eme berendezéseket. A gépeket a Szent Flórián Alapítvány vette pártfogásába, amely kiemelt hangsúlyt helyez a régi értékek megőrzésére.

– Ezek voltak a falu első vetítőgépei – mutatott rá Balázs Antal restaurátor, aki a héten kezdett bele eme régiségek felújításának munkálataiba.

– A mozigépek felállítva két és fél-három méter magasak, öntöttvas alkatrészeket tartalmazó fém berendezések, igen súlyosak, egy ember meg se tudná mozdítani. Többször fordulva, utánfutóval szállítottuk át a műhelybe. Az a tervünk, hogy a két gép alkatrészeiből összeállítunk egy működőképes vetítőgépet. Úgy néz ki, az alkatrészek jó állapotnak örvendenek, bizonyos időközönként leolajozta őket a bácsi, így nem ette meg a rozsda. Persze szétszedjük az egészet, és minden részt lekezelünk. Az optikákat időközben modernebbre cserélték, így ezek nem az eredetiek, hanem a ’70-es években készültek. De már elkezdtünk eredeti darabok után érdeklődni, ha Magyarországon nem találunk, akár külföldről is beszerezzük – fejtette ki a restaurátor.

Balázs Antal azt is elmondta, a gép mellett sok egyéb alkatrész is megmaradt, olyanok is, melyek később készültek és „csak” ötven-hatvan évesek. Régi tekercsek is előkerültek, bár filmet egyelőre nem találtak. Azt szeretnék, hogy a felújított, két példányból összeállított gép vetítésre is alkalmas legyen, ha nem is működtetnék gyakran. A gép kezelése azonban hozzáértést igényel, így próbálnak felkutatni olyan személyt, aki netán üzemeltette is hajdanán a mozigépet.