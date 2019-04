Gyerekeknek tartott bemutató főzést Buday Péter sztárséf

A pizzán, a csipszen és a cukros üdítőkön túl is létezik élet! Ezt bizonyította be a héten a nagykörűi diákoknak Buday Péter. A sztárséf bemutató főzést tartott a gyerekeknek, akik az egészséges ételeket meg is kóstolhatták. Egyedül az olívabogyós csicseriborsókrém nem aratott osztatlan sikert.

Ezt ne hagyja ki! Sonkatekercs, töltött tojás, franciasaláta. Kipróbált receptek, hogy ne hiányozzon semmi a hidegtálról. Almalé, méz, citromlé és víz. Ennyi alapanyag elég egy egészséges és finom üdítőhöz – állítja Buday Péter. A sztárséf nem beszél a levegőbe: az általa készített koktélt a Petrovay György Katolikus Általános Iskola diákjaival „meóztatja” le. A házi készítésű üdítővel egyetlen baj van csak: kevés. Nem jutott az iskola összes tanulójának. Mások viszont megkóstolhatták a tejfölös-fűszeres karalábéfőzeléket (mely köszönő viszonyban sincsen a menzán megszokott lisztes-rántásos főzelékkel), a gyümölcsjoghurtot vagy (emelve a tétet) az olívás-aszalt paradicsomos csicseriborsókrémet. Ez utóbbi volt az az étel, mely először érdeklődést, majd meglepődést, végül megdöbbenést váltott ki a gyerekekből. – Eddig minden nagyon finom volt, de ez a csicseriizé nem jön be! – mondja egy kisfiú hatalmas grimaszt vágva. – Van még mit tanulni a gasztronómia terén gyerekeinknek – bólogat Nagyné Baráth Ágnes igazgató, aki elmondja, az iskolában nagyon fontosnak tartják az egészségtudatos táplálkozás fejlesztését, kialakítását. Ennek érdekében számtalan programot szervezett már az intézmény, ennek Buday Péter látványfőzése csak egy igen izgalmas szelete. – Olyan arcot kerestünk, akit a gyerekek is hitelesnek tartanak, akit elfogadnak és példaképként tekinthetnek rá. Péter ilyen. Nagykörűvel egyébként úgy került kapcsolatba a séf, hogy már két részt is forgatott a községben tévéműsorába. – Két helyi termelőt keresett fel, az ő termékeikből főzött. – Uh, de nehéz dolgom volt! – sóhajt egy nagyot Péter a találkozó után. – Ennyi gyerek figyelmét lekötni nem egyszerű mutatvány! A séf elmondja, a kóstolónál fokozatosan „emelte a tétet”. Először olyan ételeket-italokat kóstoltatott meg a gyerekekkel, melyek hozzávalóit mind ismerik és szeretik. Aztán jöttek azok, melyek egy-egy alapanyaga ismeretlen. Az utolsó volt a sorban a csicseriborsós krém, melyből se az olívabogyó, se az aszalt paradicsom, se pedig a csicseriborsó nem ismert és nem is annyira közkedvelt a fiatalok körében. – Nem az a lényeg, hogy ízlett vagy nem ízlett a gyerekeknek, hanem hogy megkóstolták! Amikor a fiataloktól úgy követelik meg, hogy valamit egyenek meg, hogy nincsen ismeretük róla, az nem szerencsés. Igenis, tudják, minek, milyen íze van. – A menzát pedig úgy újítanám meg, hogy ezen kóstolók közben kitapasztalom, a gyerek mit szeret. Majd végiggondolom, milyen egészséges alapanyagból lehet a fiatalok által kedvelt ételt megfőzni. Na, ezt kell adni a menzán! Kérdésünkre, hogy egy-egy látványfőzés-kóstolás után a gyerekek mit választanak: egy gyorséttermi hamburgert vagy egy főzeléket, Péter egyértelműen rávágja: – A hamburgert, de ez így van jól! Az étkezés egy társasági, élvezeti dolog! Egye csak a hamburgert a haverokkal! A menzán meg egye az egészséges ebédet! Mi, felnőttek is iszunk esetenként egy-két pohár alkoholt, mert jól esik, mert jókat lehet mellette beszélgetni! Nem? Hát ne tiltsuk el esetenként a gyerekektől se a hizlaló palacsintát, a fagyit és a lángost! Húsleves is kerül az asztalra – A húsvéttal kapcsolatban nagyon konzervatív vagyok: nekem a sonka, a főtt tojás, az újhagyma, a retek, a kalács és a torma jelenti a terített asztalt. Nem is szeretnék újítani ezen – árulja el Buday Péter séf. – Emlékszem, a körmenetben rendszeresen szerepet vállaltam gyerekkoromban: én vittem a zászlót. Amikor este hazaértünk, már az asztalon gőzölgött a meleg sonka. – Felejthetetlen élmény, ezt idézem fel minden húsvétkor. Most, hogy végre több napot tudok otthon tölteni, a húsleves sem marad el ilyenkor, mert az a kedvencem. A levesbe liba far-hátat és marhanyakat is teszek, ettől lesz „budays”.