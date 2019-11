Harmincöt éves a díszítőművészeti szakkör

Harmincöt éves fennállását ünnepli idén az újszászi Népi Díszítőművészeti Szakkör.

Ez alkalomból kiállítás is nyílt Népművészeti kincsek Újszászon címmel a művelődési házban, ahol volt és jelenlegi tagok alkotásait mutatták be.

Így harmincöt éves, de napjainkban született műveket is láthattak az érdeklődők. A kiállított darabok között hímzések, terítők, szövések, valamint gyöngyökből, szalmából, csuhéból készült alkotások is szerepeltek. Ez is azt tükrözi, hogy milyen sokrétű tevékenységet folytatnak a tagok, és nem csak hímzéssel foglalkoznak.

– A szakkör 1984-ben alakult meg Szabó Pál Antalné vezetésével, aki Jászberényben tanult mint iparművész – mondta hírportálunknak a jelenlegi vezető, Veres Józsefné, aki megszakítások nélkül tíz éve tagja a szakkörnek.

– Különböző tájegységek hagyományait dolgozzuk fel, például a mezőkövesdi, dél-dunántúli, kalocsai, komádi, de jász- és kunhímzéseket is. Jelenleg tizenhárom állandó tagja van a szakkörnek, de szeretnénk fiatalokat is bevonni, hiszen a törzstagok már igencsak szépkorúak, ötvenegy évestől a nyolcvankét évesig terjed az életkoruk.

Ez azért is lenne fontos, mert ha mi nem adjuk át a tudásunkat az utánunk jövőknek, akkor nem marad fenn ez a hagyomány. Iskolákban és óvodákban is szoktunk kézműves-bemutatókat tartani, de itt még nem tudtuk nagyon megszerettetni a hímzést, a gyerekek inkább a gyöngyfűzést, körmönfonást, barátság-karkötőket szeretik, amit hordhatnak is – tudtuk meg a szakkörvezetőtől.

A tagok alkotásai számtalan helyi, megyei és országos tárlaton szerepeltek már, és szerepelnek napjainkban is. A Magyar Kézművességért Alapítvány által szervezett nyári, illetve betlehemi jászol kiállításon például, amit a Duna Palotában szoktak megrendezni, rendszeresen jelen vannak.

Emellett számos oklevéllel és kitüntetéssel is büszkélkedhet a szakkör, de bélyegekre is rákerültek már a tagok által tervezett és hímzett jász motívumok. 2010-ben ugyanis az iráni és a magyar posta közös bélyegkibocsátással tisztelgett a két ország kulturális kapcsolatai előtt.