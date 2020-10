Hetvenedik esztendejében sem tétlenkedik dr. Örsi Julianna

A közelmúltban több neves kutatót is köszöntöttek a jászberényi Jász Múzeumban. Közöttük a hosszú ideje Túrkevén élő dr. habil. Örsi Juliannát is, aki évtizedek óta lázasan kutatja és gondozza a Jászkunság és a megye néprajzi, történelmi értékeit. Megannyi kötet és tanulmány született munkája nyomán, közel a hetedik évtizedéhez is lázasan és fáradhatatlanul dolgozik.

– Már általános iskolában tagja voltam a diákújságírói szakköröknek. Kutattam, írtam, majd az Új Néplap elődjének diáktudósítójaként, hetedik-nyolcadik osztályos koromtól jelentek meg híradásaim – kezdte a néprajzkutató szakember. Hozzátette, korai írásai esetében, az anyaggyűjtés során számos érdekes sorsú emberrel találkozott. Ez ösztönözte írásra, majd kutatásra. Igaz, ekkor még újságírónak készült. Középiskolásként irodalmi és történelmi megméretésen is részt vett, országos nyolcadik helyezettként egyetemen folytatta tanulmányait. Tizennyolc éves korától már bejárt a karcagi múzeumba, hogy forrásokat kutasson. – A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen a történelem mellett a néprajz szakot is felvettem, ahol a kutatás, anyaggyűjtés és feldolgozás állt a középpontban. Karcag kutatását 1970-ben kezdtem, amiből szakdolgozat, később doktori disszertáció lett. Majd kandidátusi értekezésem után, 1992-ben az Akadémia Kiadó könyv formájában meg is jelentette. Ez a szakmában nagy elismerést váltott ki. Az egyetemeken azóta is kötelező olvasmányként szerepel – árulta el büszkén Julianna. Az egyetem elvégzése után a karcagi múzeum muzeológusként alkalmazta. Itt életmódkutatásba kezdett. A témával a néprajzosok, történészek egyaránt akkor kezdtek foglalkozni. – Szerencsés vagyok, hiszen a hobbim a munkám. Emellett a civil szervezetek segítése is fontos számomra. Másra nincs is időm. A hetven évbe eddig ennyi fért bele… Nemcsak a szakmának, hanem a nagyközönségnek is ír Az évtizedek alatt számos könyvvel és értekezéssel gyarapította az Jászkunság értékeinek sorát. – Minden írásom, könyvem mögött nagy munka, gyötrelem van, de szívesen csinálom. Ha mégis választanom kell, akkor a karcagi kötetemet és a 2015-ben megjelent Parasztvilág könyvemet említem. Kollégák bevonásával készült el a háromkötetes Túrkeve-monográfia, a Jászkunság tudósai, a Palástban és a Nagykunság földje és népe című művek. A könyvek, tanulmányok, újságcikkek száma meghaladja az ezret – részletezte a szakember. Kiemelte, az írás összetett folyamat, melyhez elemzés, összegzés, tanulságok levonása szükséges. – Persze nem maradhat ki az ihlet sem! Fontos, hogy a szakma számára értékes művek szülessenek, de el kell érni, hogy a nagyközönség is szívesen fellapozza őket – tette hozzá dr. Örsi Julianna. A mindennapok tehát nem unalmasak számára. Családja mellett a folytonos kutatás, munka és alkotás élteti.