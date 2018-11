Levegőt is tisztít a cserkei buszmegállóban lévő berendezés

Különleges dolgokat „művel” egy hazánkban egyedülálló buszváróterem. Mindezt Cserkeszőlőn teszi.

Magyarország, de talán egész Európa legmodernebb buszváróját adták át a napokban megyénkben. Nem, nem a megyeszékhelyen, de még csak nem is egy kisvárosban – hanem a mindösszesen 2250 fős lakosú Cserkeszőlőn.

– A váróterem nemcsak az utasok pihenését szolgálja, hanem gondoskodik a betérők egészségéről is. Beállítottunk ugyanis a termálvízzel fűthető helyiségbe egy olyan berendezést, mely megtisztítja a levegőt – magyarázza Szokolai Lajos polgármester.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Hangsúlyozza, nem egy hagyományos légkezelő vagy légkondicionáló gépről van szó, amely kiszűri a polleneket, a port és a baktériumokat. A településvezető szerint ez a légtisztító gép ennél sokkal több.

– Alkalmas ugyanis arra, hogy szinte valamennyi egészségre ártalmas anyagot eltávolítson a levegőből. Ilyen a por és a korom mellett a nitrogén-dioxid, az ózon, a kén-dioxid, a szén-dioxid és a szén-monoxid is – sorolja Szokolai Lajos, aki szerint igenis szükség van a légtisztításra.

A községben az utóbbi években ugyanis jelentősen megnövekedett az autós és a buszforgalom is. Az érintett buszparkolóban naponta már 53 autóbusz áll meg, csak idén 450 ezer (!) vendég kereste fel a fürdőt.

A strandolók java része pedig kocsival, busszal érkezik a faluba. S bár Cserkeszőlő alapvetően jó levegőjű, de a kipufogógázok és télen a kéményekből kiáramló füst miatt mégsem tökéletes.

– Márpedig erre szeretnénk törekedni, hiszen tavaly év elején hivatalosan is megkapta Cserkeszőlő a gyógyhely település címet. Hát hol legyen jó a levegő, ha nem itt? – fűzi hozzá Szokolai Lajos, aki hisz az újításokban, a vadonatúj találmányokban.

– Ráadásul ez a kínai–magyar innovációs berendezés igazán „zöld”, ugyanis napelemmel működik. A megtermelt „zöldáram” pedig arra is alkalmas, hogy az utasok külön erre a célra kialakított „zöldkonnektoron” keresztül feltölthessék a telefonkészüléküket, miközben várakoznak a buszra. Rövid időn belül a világítás is napelemes lesz a váróban.

A lakosok egy része kétkedve fogadta a berendezés hatékonyságát és egyáltalán: a beruházás szükségességét. Hogy ne adjon az önkormányzat támadási felületet a kétkedőknek, ezért a polgármester úgy döntött, maga finanszírozza a gép megvásárlását, azaz nem a község pénzéből vették azt.

A helyszínen magunk is megnézzük a készüléket. Nem vagyunk egyedül: jó néhány utas veszi körül a gépet és vizsgálja meg alaposan. A Békés megyéből érkező, éppen a hazafelé tartó buszra várakozó Ferenczi Béla segít megértenünk a működését.

– Nézem már egy ideje a kijelzőket. A zöld fény azt jelzi, tiszta a levegő, a kék, hogy éppen szűri ki a szennyező anyagokat a gép, a piros pedig vélhetően azt jelenti, hogy teljes „erőből” dolgozik a berendezés. Amúgy, ha hiszik, ha nem, tényleg jobb levegő van idebent, mint kint – bólogat a nyugdíjas.

Nem ez az első és az utolsó

Az önkormányzat nem áll meg a buszváróterem légtisztításánál. Már most azt tervezi, hogy jövőre a téli fürdő galériáján is elhelyeznek egy ilyen berendezést, valamint egy kisebb teljesítményűt a férfi-női öltözőkben, valamint az önkormányzat konyhájában is.

– Többen megkérdezték, mi haszna a légtisztítónak nyáron a zárt váróban, amikor mindenki odakint, a szabad levegőn várakozik. Nos, a forró nyári hónapokban a légtisztítót megfordítjuk, azaz a kinti levegőt szűri meg és fújja ki a megtisztítottat.

– Ez egy igen nagy teljesítményű gép, mely bizonyos mértékig még erre is képes – mondja Szokolai Lajos polgármester.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS