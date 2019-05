Íjásztalálkozót rendeztek Karcagon

Sokan vettek részt a VI. alkalommal megrendezett az íjásztalálkozón.

Az erdei futópályáján és a Lombkorona tanösvényen a Karcagi Talpas Íjász Egyesület szervezésében VI. alkalommal megrendezett „Kötöny Népe” Nagykun Hagyományőrző íjásztalálkozón és íjászviadalon több mint 170 induló volt határon innen, és túlról is.

A verseny egyben a régiós verseny egyik állomása is volt. A verseny a hagyományőrzésre is jó példa, hiszen voltak olyan családok, ahol gyerekek és szülők is indultak.

A kijelölt pályán 19 célt – köztük több mozgó, 3D-s, távolsági – kellett eltalálniuk az íjászoknak.