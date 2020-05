Immár Csataszögnek is van falugondnoka

Májustól falugondnok tevékenykedik Csataszögön. A kis faluban korábban nem volt elérhető ez a szolgáltatás. Juhos Lőrinc néhány hete állt munkába, és máris igen sok tennivalója akad, segít, ahol csak tud.

Tavaly nagy örömmel fogadta a falu, mikor megtudták, hogy pozitív elbírálásban részesült az önkormányzatnak az a pályázata, melyet a Magyar Falu Programban a falu és tanyagondnoki szolgálat támogatására nyújtott be. Az elnyert támogatási összeg lehetővé tette, hogy végre beszerezzenek egy kis falubuszt, melyre régóta igény lenne. A településen is sok az idős, mozgáskorlátozott ember, akinek elkél a segítség akkor is, ha csak a polgármesteri hivatalba, orvosi rendelőbe akarnak eljutni, hát még akkor, ha valamiért Szolnokra kell utazniuk.

A falugondnoki szolgálat január 1-jével indult volna, ám későbbre kellett halasztani, mivel kiderült, a gépjárművet csak több hónap késéssel tudják átvenni. A kisbuszhoz még most sem jutott ugyan hozzá az önkormányzat, ám a falugondnok már munkába állhatott, egyelőre saját gépjárművével vállalva az utaztatást, a költségeket pedig az önkormányzat állja.

Juhos Lőrinc harminc éve él a faluban, jól ismeri a lakókat. Munkája kezdetén fel is keresett személyesen minden helyi időst, bemutatkozott, vázolta számukra, mi is a célja a szolgálatnak, még szórólapot is készített, ahol felsorolta, miben kérhetik a segítségét.

– Akinek csak tudok, próbálok segíteni – nyilatkozta a falugondnok.

– Kiváltom a gyógyszert, bevásárolok, akinek időre kell menni Szolnokra, elviszem, ne kelljen a tömegközlekedéssel kínlódnia, szakrendelésre is elviszem az embereket, ha egyeztettek előre időpontot. Tizenhat évig önkormányzati képviselő is voltam, a szociális ügyek pedig mindig közel álltak hozzám, ezért is mertem belevágni ebbe a feladatba. Megváltozott munkaképességű, cukorbeteg vagyok, de vigyázok magamra, és úgy érzem, még tudok valamit tenni a faluért, a segítségre szorulókért. Ezért is jelentkeztem az állásra – árulta el.

Azt is elmondta, nagy öröm volt azzal szembesülnie, hogy legtöbben nagy lelkesedéssel fogadták, bár voltak, akik tartottak tőle, hogy fizetniük kell a szolgáltatásért. Most ízlelgetik még a lehetőségeket, de tapasztalva, hogy ez térítésmentes, egyre többen élnek a falugondnoki segítséggel.

– A kiosztott szórólapon feltüntettem a telefonszámomat, bármikor kereshetnek, akár még éjjel is, ha olyan gondjuk adódik, bár ilyen még nem fordult elő. Faluhelyen pedig az idősek megbeszélnek egymás között mindent, így továbbadják tapasztalataikat, hogy Lőrincre ebben is, abban is számítani lehet, ennél jobb reklám pedig nem is kell – árulta el nevetve. Már kezd kialakulni a napi rutin is: a kedd és a szerda a gyógyszerkiváltás jegyében zajlik, de ha szükséges, természetesen ezeken a napokon is megcsinál az érintetteknek ezt-azt.

Emellett az önkormányzatnak is segít. Többek közt a szép számban ültetett virágokat öntözi a csatornából hozott vízzel. Feladatai közé tartozik az is, hogy figyelje, működik-e mindenhol a közvilágítás, valamint minden héten leellenőrizze a játszótéri játékok állapotát, és ha valamelyik megsérült, javítanivalót talál rajta, azt jelentse az önkormányzatnak. Egyébként tizennyolc évig vagyonőrködött is, így itt sem okoz gondot neki a játékok felett „őrködni”, ráadásul olyan feladatköre volt, ahol szervezni kellett, ennek a készségnek pedig most is hasznát veszi a tennivalók beosztásánál.

– Ilyen falu, mint Csataszög, nincs még egy a világon! – adott hangot ragaszkodásának a falugondnok.