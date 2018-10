Itt a fűtési szezon: emberi mulasztások okoznak lakástüzet

Emberi mulasztásra vezethető vissza a legtöbb lakástűz megyénkben, fő kiváltó okuk pedig a nyílt láng használata. A fűtési időszakban megnő az ilyen esetek száma, pedig egy kis odafigyeléssel a lakástüzek könnyen megelőzhetőek lennének.

A helyszínen életét vesztette az a férfi, akit egy kisújszállási családi házból hoztak ki a tűzoltók még október 14-én hajnalban, miután az épület és a hozzá épített garázs tetőszerkezete is lángra kapott.

Annak a karcagi lakatlan családi háznak a szobájában pedig holttestet találtak a tűzoltók, amely még szeptember végén gyulladt ki Karcagon, a Rába utcában.

A lakástüzek ­gyakorisága nagyban függ az időjárástól, és a hideg idő beköszöntével a családi házak tűzvédelmi szempontból nagyobb kockázatnak vannak kitéve. Ezt a statisztikák is alátámasztják ugyanis a fűtési időszakban megnő a lakástüzek száma – tudtuk meg Németh Ádám megyei katasztrófavédelmi szóvivőtől.

– Ennek oka, hogy az emberek többet tartózkodnak otthon a hűvösebb hónapokban, így többet főznek és ilyenkor fűteni is kell. Emellett a figyelmetlenül végzett otthoni szabadidős tevékenységek is nagyban hozzájárulnak a lakástüzek kialakulásához – fejtette ki a szóvivő.

– A leggyakrabban emberi mulasztás miatt következnek be lakástüzek, fő kiváltó okuk pedig a nyílt láng használata. Egy gondatlanul elejtett, de még izzó cigarettacsikk éppúgy lángba boríthatja a lakást, mint egy őrizetlenül az asztalon hagyott gyertya vagy mécses.

– A tűzhelyen felejtett étel is hasonló problémát okozhat. Ez történt október 15-én Szolnokon is, de szerencsére a megyeszékhely tűzoltói még időben érkeztek, így abban az esetben senkinek nem esett baja – tette hozzá.

Sok esetben a házak elhanyagolt elektromos hálózata jelent veszélyforrást. Egy-egy rossz állapotban lévő, vagy helytelenül méretezett elektromos berendezés használata is zárlatot, az pedig tüzet idézhet elő.

Komoly rizikófaktort jelentenek a tüzelő-, fűtőberendezések is, amennyiben elhanyagolják a karbantartásukat, vagy a szerelésüket nem szakemberre bízzák.

– Sajnos idén Tiszaroffon történt olyan tűzeset, amit egy szakszerűtlenül megszerelt konvektorból kiáramló gáz idézett elő – árulta el Németh Ádám.

– Súlyos gondokat okozhat azonban az is, ha a tüzelőanyagot ugyanabban a helyiségben tárolják, ahol a kazán is található, hiszen már egy kicsapódó szikra is lángra lobbanthatja az éghető anyagot. Sokan előszeretettel szárítják a kimosott ruhaneműket a fűtőberendezések közelében. A felizzó textíliák azonban könnyen meggyulladhatnak – hangsúlyozta.

Az ünnepek közeledtével veszélyt jelentenek még a felügyelet nélkül, gyúlékony anyagok környezetében hagyott égő mécsesek és gyertyák, valamint a karácsonyfa közelében történő csillagszórózás. Szilveszterkor pedig figyelni kell a pirotechnikai eszközök helyes használatára, valamint ügyelni kell arra, hogy a tűzijátékok szikrái több méteres körzetben szóródnak szét.

Megyénkben a téli időszakban történik a legtöbb lakástűz. Idén eddig 122 ilyen eseményhez kellett vonulniuk a megyei tűzoltóknak, ezeknek közel fele, 59 eset a január és március közötti időszakban következett be. Ez azt jelenti, hogy ősztől tavaszig hetente öt lakástűz keletkezik csak a megyében, pedig egy kis odafigyeléssel ezek az esetek könnyen megelőzhetőek lennének.

Egy 5–6 ezer forintért megvásárolható füstérzékelő már a tűz kialakulása idején jelez, így még időben mi magunk is el tudjuk oltani a még csak felcsapni készülő lángokat.

Nem mindegy, mit égetünk

A fűtési szezon elindulásával fontos nagy hangsúlyt fektetni a fűtőberendezések és a kémények állapotának felülvizsgálatára is. Egy elkoszolódott kazánnak a teljesítménye is romlik, emellett a működése is veszélyes.

A katasztrófavédelem felhívja a lakosság figyelmét, hogy csak olyan tüzelőanyaggal fűtsenek, amelyet a fűtőberendezés gyártója előír. Kerüljék a kályhában vagy kazánban az olajos rongyok, festett fák, műanyag és gumihulladékok égetését. Ezek ugyanis elősegítik a kémény belsejében a korom- és kátránylerakódást, amely meg is gyulladhat és kéménytűzhöz vezethet.

Idén eddig megyénkben 36 kéménytüzes esetet jegyeztek fel. A problémák megelőzhetők, ha élünk az ingyenes kéményseprés lehetőségével.