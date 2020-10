Javult a közbiztonság Szolnokon

Meghatározó téma volt a megyeszékhely bűnügyi és közbiztonsági helyzete Szolnok képviselő-testületének legutóbbi ülésén. A városi rendőrkapitány, Egedi István ezredes szóbeli kiegészítőjében is megállapította, hogy a megyeszékhelyen tovább csökkent a bűncselekmények száma, biztonságos a város és a járás.

Elfogadta a szolnoki közbiztonság helyzetéről szóló beszámolót a város képviselő-testülete. Az írásban kézhez kapott, a rendőrség működésének minden területére kiterjedő értékeléshez Egedi István ezredes, a Szolnoki Rendőrkapitányság vezetője fűzött szóbeli kiegészítést. Ebben főként a közbiztonsági helyzet javulásáról beszélt.

– A regisztrált bűncselekmények száma 4,8 százalékkal esett vissza Szolnokon tavaly az azt megelőző évhez képest. Míg 2018-ban 1372, addig 2019-ben 1306 eset történt – kezdett bele a statisztika ismertetésébe Egedi István.

– Elmondható, hogy 2012 óta folyamatos csökkenés figyelhető meg. Ezzel párhuzamosan a százezer lakosra vetített regisztrált bűncselekményi szám is javult az elmúlt évben, hiszen 1918-ról 1832-re mérséklődött. Itt is hasonló a tendencia, hiszen a 2012-es évhez képest gyakorlatilag harmadára esett vissza Szolnok bűnügyi fertőzöttsége. Fontos kiemelni, hogy a város területének egyetlenegy része, választókerülete sem sorolható a bűnügyileg veszélyeztetett területhez – hangsúlyozta.

Rendőrkézre kerültek az elkövetők

Tizennégy kiemelten kezelt bűncselekmény van, amelyek a lakosság szubjektív biztonságérzetét leginkább befolyásolják. Ide tartozik az emberölés, testi sértés, kiskorú veszélyeztetése, embercsempészés, garázdaság, önbíráskodás, kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények, lopás, rablás, kifosztás, zsarolás, rongálás, orgazdaság és a jármű önkényes elvétele. A kiemelten kezelt bűncselekmények száma tavaly emelkedett Szolnokon.

– Ez a megközelítőleg százas nagyságrendű növekedés 2018-hoz képest a lopá­sok számának emelkedése miatt következett be. Ennek oka azonban két sorozat-bűncselekmény, amelyekben az elkövető, illetve egy elkövetői csoport összesen kilencvenöt rendbeli bűntettet követett el – magyarázta Egedi István.

– Az ő elfogásuk, őrizetbe vételük, letartóztatásuk, illetve a bűncselekmények regisztrálása 2019-ben történt meg. Így ez a két eredményes ügy döntően befolyásolta a statisztikai adatokat mind a tizennégy kiemelt bűncselekmény, mind a lopások tekintetében. Ennek ellenére mindkét kategóriában az elmúlt tíz év második legjobb eredményét érte el a Szolnoki Rendőrkapitányság.

Egyre kevesebb garázdaság történik

A rablások száma az elmúlt évben drasztikusan visszaesett Szolnokon, tizenötről háromra. Ezen bűncselekmények nyomozására minden esetben kiemelt figyelmet fordít a rendőrség. Ennek is köszönhető, hogy a rablások nyomozáseredményességi mutatója országosan is kiemelkedő, százszázalékos volt tavaly is. Vagyis az elmúlt öt évben minden rabló rendőrkézre került.

Az erőszakos bűncselekményeken belül a testi sértések száma ötvenről harmincnégyre esett vissza a korábbi évhez képest. Ezen belül a súlyos testi sértéseknél jelentős mértékű csökkenés következett be. Amíg 2018-ban huszonegyet, addig 2019-ben csupán nyolcat regisztráltak a városban.

A garázdaságok száma 2012 óta folyamatosan csökken a megyeszékhelyen. Tavaly az elmúlt tíz év legalacsonyabb értékét regisztrálták, ami szám szerint hatvannégy, szemben a 2018-ban elkövetett hatvannyolc esettel. A lakásbetörések száma is mérséklődött tavaly az azt megelőző évhez képest, nyolcvankilencről hetvennyolcra.

– A legtöbb bűncselekmény esetén 2018-ban kiemelkedően jó eredményt értünk el a nyomozáseredményességi mutató tekintetében, de sajnos ezt nem tudtuk megismételni tavaly, így visszalépés történt. Egyedül a lakásbetörések és a súlyos testi sértések esetén nőtt a nyomozás hatékonysága – fűzte hozzá Egedi István.

Sok ittas vezetőt kiszűrtek a szolnoki utakon

A közlekedésbiztonsági helyzetet vizsgálva látható, hogy tavaly sikerült jóval kedvezőbb számokat elérni, mint 2017-ben és 2018-ban. Ezekben az években ugyanis a balesetek szempontjából kedvezőtlen tendencia alakult ki a város közútjain.

A rendőrség törekvései azonban sikerrel jártak, így tavaly Szolnokon száznegyvenháromról százhuszonegyre esett vissza a személyi sérüléses balesetek száma 2018-hoz képest. Ez 15,3 százalékos csökkenést jelent. A legfőbb baleseti ok az elsőbbség meg nem adása, ezt követi a sebesség nem megfelelő alkalmazása, majd a kanyarodás és az előzés szabályainak megszegése. Halálos karambol kettő történt tavaly a városban, szemben a 2018. évi hat esettel.

– Az ittasan okozott személyi sérüléses balesetek száma tavaly rendkívül kedvezően alakult. Arányuk 2018-ban 4,8 százalék volt, míg tavaly 0,8. Ilyen alacsony értéket még soha nem regisztráltunk – tudtuk meg Egedi Istvántól.

– Ennek ellenére nem szabad hátradőlnünk, hiszen tavaly száznyolcvanhat esetben mutatott pozitív értéket a szonda, vagyis minden második nap ittas vezetőt fogtunk. Ez viszont az eddigi legmagasabb szám, ezért továbbra is folytatnunk kell az alkoholos befolyásoltság alatt vezetők kiszűrését.