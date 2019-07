Jól terem a barack, bár néhol a jég megtépázta

Sárgabarackból megyénkben sem lesz idén hiány, erről árulkodik a szolnoki piacokon is a felhozatal. Egyértelműen e gyümölcsből találni most legtöbbet a standokon. A falvakban járva, vagy akár a kertvárosi területeken is láthatjuk, hogy említésre méltó mennyiségben érik a kajszi a fákon, így bőven lesz lekvárnak és befőttnek való.

– Szép lett az idei termés, kinézetre is jól mutat, nem mellesleg finom is – mutatta a megtermett sárgabarackokat a szolnoki Balázs Béláné.

– Nincs sok fánk, de van rajtuk bőven gyümölcs. Tizenkét éve nem permetezünk, legfeljebb, ha nagyon muszáj, csalánlével, de nem volt gondunk a kártevőkkel. Van kopaszbarackom is, persze az még kemény, augusztusra érik be, de úgy néz ki, abból is bőséges lesz a termés.

Szolnokra a megyehatáron kívül eső Nagykőrösről is sokan hoznak terményeket eladni, barack is érkezik bőven.

– Kiváló a kajszibarack idei termése, van bőven, íze, aromája jó, külleme is esztétikus. Nem is adom drágán, mivel azt akarom, hogy megvegyék – vallotta Veres Zoltánné, aki tízfajta kajszit is termeszt, melyek nem azonos időben érnek, így folyamatosan el tudja látni vevőit.

– Szerencsére eddig még elkerült minket a jégverés, a nagy melegtől tartunk, de még nem okozott gondot az sem. A vásárlók most kedvükre főzhetik a lekvárt, bár a Gönci magyar kajszi, amiből a legfinomabb lekvár készíthető, csak egy hét múlva lesz. De már várják azt is – tette hozzá a termelő.

– Nálam most kezd érni a barack, gondoltam, hozok be mutatóba, hogy lássam, mennyire kelendő – ismertette kínálatát a rákóczifalvi Libor Lászlóné.

– Veszik, hozok is be többet szombaton. Elég tűrhető az idei termés, van gyümölcs a fán, húzza is az ágat.

Úgy látszik, Nagykörű nemcsak a cseresznyének, hanem a baracknak is ideális hely, most legalábbis igen jó sárgabaracktermés ígérkezik. Barát József termelő elmondta, neki ugyan nincs sok fája, de az egész falura jellemző, hogy kimondottan szép a sárgabarack. Itt-ott jellemző ugyan minimális jégkár, de a minőségre és a mennyiségre sem lehet panasz, a kártevők se igen jelentkeztek.

Kelemen Kata körűi kertjében is roskadoznak az ágak a gyümölcsöktől. Még nem érettek be teljesen, de így is látszik, hogy mind minőségre, mind mennyiségre szépek. Volt ág, amit már alá is kellett támasztani, mivel félő volt, hogy letörik a nagy súly alatt.

A szolnoki Alcsi-Holt-Tisza mentén Demény Istvánnál viszont volt is olyan ág, ami ténylegesen letörött a töméntelen kajszi okozta terhelés alatt.

– Olyan sok termés lett rajta, hogy egyelni kellett, de a magasan lévő ágakon ezt nem sikerült maradéktalanul megtenni – magyarázta a kerttulajdonos.

– Most van egyébként félérésben, jó ízű, zamatos. Amelyik fán nagyon sok van, ott nyilván apróbbak.

Bár megyénk nem egy tipikus kajszitermelő vidék, nincs jelentős mennyiségű gyümölcsös, a terméskilátások, ahogy országosan, nálunk is jók, összegezte Hubai Imre Csaba, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) megyei elnöke.

– Jó a kötés, szépen érik a gyümölcs, mennyiségre jó közepes, minőségre kiváló. Az őszibarack azonban gyenge lesz – vetítette előre a megyei NAK-elnök.

Rákóczifalván fát is kicsavart a vihar

Rákóczifalva azon települések közé tartozik, ahol a termelők, kerttulajdonosok nem örülhettek maradéktalanul kiváló sárgabaracktermésnek. Többek között a termést Szolnokon árusító Antal Ferencné sem.

– Elverte a jég a gyümölcsöt, még fát is csavart ki a vihar – számolt be az időjárás okozta viszontagságokról az őstermelő, akinek a település határától öt-hat kilométerre van gyümölcsöse. Többek között negyven sárgabarackfája is.

Sok termésen azonban nyomokat hagyott a jég, az ilyen darabokat pedig csak olcsóbban, lekvárnak lehet eladni. Az őstermelő rostos leveket, lekvárt is készít, e finomságokat a család is nagyon szereti, de az idei évtől árusítja is. Tartósítószert soha nem használ, bontatlanul így is elállnak egy évig.

