Jótékonysági célt is szolgált a berényi menedzserbál

A Jászsági Menedzser Klub Egyesület szombaton immár huszonegyedik alkalommal szervezte meg a menedzserbált a jászberényi Déryné Rendezvényházban.

Az estet az egyesület elnöke Dr. Rédei István és a bál védnöke Borbás Ferenc, emeritus jászkun főkapitány nyitotta meg, majd Budai Lóránt, polgármester mondott köszöntőt.

A klub 1996-ban alakult meg Jászberény és környéke gazdasági életére nagy befolyással bíró menedzserek részvételével, akik jelentős szerepet vállalnak a térség jelenének és jövőjének alakításában. Az egyesület tagjai vallják, hogy az üzleti életben a sikerekhez szükséges egymás megismerése és a barátság erősítése.

A bál idén is kiváló alkalmat teremtett a kapcsolatok ápolására és a szórakozásra is. A vendégeket borkóstolóval fogadták, a jó hangulatról színvonalas műsor is gondoskodott. Az eseményen az ötven éves Lehel-Melody TSE szólótáncosai tartottak bemutatót. Izgalmas előadásával Breiner Tamás mentalista elvarázsolta a közönséget. Éjfélkor Szatmári Zoltán, Jászsági Menedzser Klub Egyesület alelnöke mondott köszöntőt a pezsgős koccintáshoz. A bálozók hajnalig mulattak. Az est jótékonysági célokat is szolgált, a szervezők és a résztvevők a Lehel-Melody Tánc-Sport Egyesületet támogatták.