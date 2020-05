Jótékonysági versenyre készülnek a szolnoki rúdatléták

Különleges rúdsportverseny­re készül a szolnoki stúdió. A virtuális jótékonysági megméretésre az ország bármelyik pontjáról jelentkezhetnek a rúdatléták. A szervezők a nevezési díjakat teljes egészében a Magyar Vöröskereszt számára ajánlják fel a vírus elleni védekezés megkönnyítésére.

Kozma Nikolett egyik tanítványa, Bámerné Lentsch Mónika a negyven feletti kategóriában képviseli a megyeszékhelyet. A felkészülés már megkezdődött. Mivel egyelőre nincs lehetőség tömeges rendezvények szervezésére, a sportolók egy maximum háromperces koreográfiát vesznek videóra, amelyet e-mailben továbbítanak a zsűritagoknak. Mónika három éve űzi ezt a különleges sportot, negyvennégy évesen kezdte el.

– Nehéz lenne kiemelni, hogy mit szeretek benne a legjobban, mert minden újonnan tanult elem, gyakorlat örömmel tölt el. A sok próbálkozás, a határok feszegetése mindig más élményt ad. Az utolsó verejtékcseppig megéri a befektetett energia és kitartás. A versenyzéssel ugyanez a helyzet, az első alkalom a stúdió házibajnoksága volt még három éve. Később a Rúdsport Magyar Bajnokság jelentett nagy mérföldkövet. 2018-ban negyven pluszos amatőrként bronz, 2019-ben profiként ezüstéremmel tértem haza. Nagy elismerésként éltem meg ezeket. A videós versenyzést jó ötletnek tartom, a célja pedig nagyon nemes, szívesen jelentkeztem – magyarázta a versenyző.

Felkészítője, Kozma Nikolett szintén nagyon rutinos már, akár a bemutatkozásról, akár tanítványai segítéséről legyen szó. Edzőként összetett feladatként kell tekintenie a versenyzést megelőző időszakra is, szerinte az egész leginkább mentálisan viseli meg a rudasokat.

– A legnagyobb kihívás számomra egy versenyfelkészítésben a lelki támogatás. Erőt adni a versenyzőnek, hogy igenis képes egy fizikailag sokszor igen megterhelő gyakorlatsort végigcsinálni.

Megesik, hogy egy sportoló elbizonytalanodik, ilyenkor mint edzőnek, mint barátnak egyaránt helyt kell állnom, és támogatni őt – magya­rázta. Kiemelte, egy versenyhelyzetben az a fontos, hogy akkor is pozitív élmény maradjon a résztvevő számára, ha nem sikerül elérni a vágyott célt, vagy nem elégedett a teljesítményével.

– A stressz, az izgalom sokféleképpen hat rájuk. Próbálom tanítani őket, hogyha szükséges, rögtönözzenek, ne legyenek görcsösek, és akkor is a sport szeretetét sugározzák, ha esetleg bakiztak a gyakorlatsorban. A magabiztosság sok helyzeten átlendít. Fontos, hogy mindig önmagukhoz képest kell látni a fejlődést és büszkének lenni, hogy egy ilyen összetett sportágban akár egy versenyen is helytállnak. Eredménytől függetlenül. Móniban is nagyon bízom, izgatottan készülünk a gyakorlatokkal, persze a megfelelő egészségügyi, járványügyi óvintézkedések mellett – fejtette ki Kozma Nikolett.