Karcagról osztják szét a szeretetdobozokat

Több mint háromszáz újabb szeretetdobozzal érkezett kedden a Karcagi Nagykun Református Gimnáziumba Hubai Imre, a megyei közgyűlés elnöke. Az ajándékot Fodor Gusztáv lelkész, a Magyar Református Szeretetszolgálat kárpátaljai koordinációs irodájának vezetője vette át.

Mint Fodor Gusztáv elmondta, a szeretetszolgálat 2006 óta van jelen a Kárpát-medencében a szeretetdoboz nevű akcióval, amely régen Nyilas Misi pakkot kapott nevén futott. A lelkész nagyon büszke a Jász-Nagykun-Szolnok megyei gyűjtésre, mivel a megyei közgyűlés és a református egyházmegye az országban itt gyűjtötte a legtöbb csomagot a szeretetszolgálatnak.

A 600-700 csomagban 6-7 tonna élelmiszert és sok mást, gyermekeknek szóló személyes ajándékot is kaptak. Ezt tiszta szívből megköszöni a támogatóknak a lelkész, aki szerint az akció egyik titka, hogy az nemcsak a szegény gyermekeket ajándékozza meg, hanem megajándékozza azokat is, akik adnak.

– Csodálatos megtapasztalni az egyházmegye és a megye összefogását, s azokat a csillogó szemeket látni, amikor átadják az adományokat a családoknak. Az akcióval nyer, gazdagodik mindenki így karácsony előtt – fogalmazott Fodor Gusztáv.

– A vírus járvány ideje alatt mindenkinek kicsit rosszabb, de az emberek azt is látják, hogy valakinek sokkal rosszabb, sokkal nehezebb, így aki teheti gondol azokra, akik rászorulnak. Tényleg igaz a mondás, hogy jó adni is és kapni is – mondta F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő, aki szerint nagyon jó adni, hiszen erősíti a lelket, a közösséget és erősíti a magyarok összetartozását ilyen nehéz időszakban is.

Hubai Imre, a megyei közgyűlés elnöke újabb 340 csomaggal érkezett Karcagra.

– Ezzel közel 500 csomagot kapott a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat közreműködésével a megye, és örömünkre szolgál, hogy a rászoruló családokhoz eljutnak ezek a nagylelkű felajánlások. Több személyes csomagot is hoztam, a jobbadni.hu honlapon lehetett választani olyan személyes ajándékokat, amivel egy adott gyermek személyes kívánságát lehet teljesíteni. A csomagokat a megyében, valamint az országhatáron belül is és kívül élő rászoruló családok kapják a Református Szeretetszolgálat segítségével – mondta Hubai Imre.