Kétméteres halat fogtak a művelésből kivont kisúji bányatóból

A Munkás Horgász Egyesület Kisújszállás taván, a Téglagyári II-es nevűn, az idei első nagy harcsafogás Vígh Kálmán nevéhez kötődik.

Neki a napokban az egyesület elnöke, Szarvák Márton segített a csónakba emelni a 62 kilós, kereken 200 centis halat.

A csali nadálycsokor volt. A hal szeles időben, a part közelében vette fel a csalit este fél tízkor, és viszonylag rövid időn belül, 15–20 perces küzdelem után sikerült kifogni.

Nem ez az első óriás, és nem is ez a legnagyobb hal, amit a kisújszállási Téglagyári II-es tóban fogtak. Tavaly szintén Vígh Kálmán nevéhez fűződik egy 65 kilós példányt, ami 205 centis volt, két éve pedig Szarvák Márton akasztott egy 234 centiset.

A pontos súlyát nem tudni, de 80 kiló körül lehetett. Mint Szarvák Mártontól megtudtuk, a tó a harcsák mellett a nagy testű pontyairól is híres, számos 20 kiló körüli pontyot fogtak már itt a horgászok.

– A nagy testű pontyokat védjük, az 5 kilogramm feletti példányt vissza kell engedni éltető elemébe, a vízbe, hogy legközelebb egy másik szerencsés horgász is ki tudja majd azt fogni.

Rendszeresek a nagy, 5–12 kiló közötti pontytelepítések is a horgászok nem kis örömére – árulja el az elnök, aki elmondta, a Munkás Horgász Egyesület Kisújszállás 1959-ben alakult, tagjai száma meghaladja a 650 főt. Fő tevékenységük a kezelésükben lévő Téglagyári II-es tó, valamint a környezetének otthonossá és rendezetté tétele.

A helyi téglagyártól bérelik 1999 óta a művelésből kivont bányatavat, amin azóta gazdálkodnak. S hogy jól, azt bizonyítja minden évben a kifogott hal mennyisége és súlya. 2001-ben a tó mellé egy horgásztanyát épített az egyesület, ahol már szálláshely is van.

Hét éve megvásárolták a Téglagyári II-es tavat, így azóta saját tulajdonukként fejlesztik a területet. A tóparton adott a bográcsozási, sátorozási lehetőség, valamint nagyobb rendezvényeken, horgászversenyeken büfé is üzemel.

Mire e sorok megjelennek, már elkezdődött a 96 órás pünkösdi horgászverseny, ahol csütörtöktől keddig a versenyen részt vevő horgászok „békés halakat” foghatnak ki, s az előzőekben leírtak alapján jó eséllyel akadnak a horogra most is 5 kiló feletti pontyok, amurok is.