Kevés krumpli termett, csillagászati lehet az ára

Kevesebb és gyengébb minőségű burgonya termett az idén, ez meglátszik a piacok felhozatalában is. A korábbi évektől eltérően most kevés kistermelő kínál egyéb terményei mellett krumplit is.

A legtöbb burgonyát Csongrád, Bács-Kiskun, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Pest megyében termelik, ahonnan sok megyénkbeli üzletbe, piacra is szállítanak. A szélsőséges időjárás sehol sem tett jót a termésnek, amit megéreznek a kereskedők, végső soron a fogyasztók is, hiszen az ár akár csillagászati is lehet. A természeti csapások alól sajnos megyénk sem kivétel. Az aszályt itt is megsínylette a krumpli, ha a gazda nem tudott öntözni, de helyenként a zivatarokkal lezú­duló eső sem volt üdvözítő hatású. A gyengébb termés mellett az is rontja a helyzetet, hogy a burgonya termőterülete évről évre csökken hazánkban, miközben semmivel sem eszünk kevesebb krumplit. A termelés költségei közben emelkednek, és az éghajlatváltozás időjárási kockázataival is mindinkább számolniuk kell a gazdáknak. – A burgonya alapvető élelmezési cikkünk, de megyénkben is mind kevesebben foglalkoznak vele – hangsúlyozta Hubai Imre Csaba, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) megyei elnöke is. – Nagy gond, hogy a termelők nem tudják reális áron értékesíteni, így veszteséges. Inkább mást ültetnek helyette. A burgonya termesztése munkaigényes, amellett szükséges a megfelelő technológia is: ültetőgép, öntöző­berendezés, mivel vízigényes növényről van szó, a termés szortírozásához válogatógép, a tárolásához pedig hűtőház, így tudják biztosítani folyamatosan a jó minőségű burgonya piacra szállítását. – Itt már tulajdonképpen nem is termesztenek burgonyát – mutatott rá Huber István fegyverneki őstermelő, aki azért még foglalkozik a gumós növénnyel is. A terméssel azonban ő sem lehet elégedett. – Nem sokkal szedtünk fel többet, mint amit elvetettünk. Nem éri meg, nagy tételben meg kilónként 30–40 forintért lehet kapni. Dolgozó sincs a földekre, nincs, aki zsákolja a krumplit, a magas órabért meg nem lehet kigazdálkodni. Beszéltem olyan termelővel, akinek 20 hektáron volt burgonyája és kilónként 45 forintért vették át, ez ráfizetés. Tóth Gáboréknak többfelé van kisebb-nagyobb földjük. – Burgonyából már nem vetettünk sokat, de nem is lett valami szép. Látszik rajta az aszály. A felszedése külön kihívás, nem találni idénymunkást, ha mégis, egy rakás pénzt akarnak, arra még rájön a földekre való kifuvarozásuk költsége is. Nem csoda, ha kevés a krumpli, előbb-utóbb drágulni fog, mert hiány lesz belőle – ­vélekedett. A drágulást vetíti előre Kiss Bálint kereskedő is, aki a szolnoki piacon árulja portékáit. Nála jó, minőségi krumplit kapni, de mint mondta, a termelőktől hallja, hogy az időjárás nem tett jót neki, így csak jó közepes az idei termés. A piacon különféle fajta és minőségű burgonyát jelenleg 90 és 250 forint közötti kilónkénti áron találni, de várható, hogy emelik az árakat. Az üzletekben a főként import krumpli több helyen már most is 300 forint körül van. Akad persze olyan megyei terület is, ahol nem panaszkodnak a termésre, például Tiszajenőn. A kertekben igen szép krumpli termett, a szárazság ellenére is, ami a jó talajadottságoknak köszönhető. A megyei gazdák egyébként idén 87 hektáron termesztettek burgonyát, a NAK adatai szerint. Ennek felszedése teljes egészében megtörtént. A termés mennyisége 1.757 tonna, hektáronként 20,19 tonna ­termésátlaggal.