Konfliktuskezelési bemutatót tartottak a jászberényi diákoknak

Interaktív konfliktuskezelési és támadáselhárítási bemutatón vettek részt a Jászberényi Katolikus Óvoda, Általános Iskola Liska József Középiskola és Kollégium Tagintézményének közbiztonsági tagozaton tanuló diákjai csütörtökön.

A képzést Balla Tibor, a Farkasok Játéka Harcművészeti Egyesület elnöke, oktatója és Zeke Lajos, az intézmény pedagógusa, GOW System instruktor tartotta a tornateremben. Az egyesület több évtizedes tapasztalattal rendelkezik a konfliktuspszichológia, a harcművészetek és a támadáselhárítás területén.

Balla Tibor hangsúlyozta, hogy konfliktushelyzetekben csak végső szükségben lehet testi erőt bevetni, minden esetben annak elkerülésére kell törekedni. A programon olyan módszereket, technikákat mutattak be, amelyekkel minimalizálható az áldozattá válás lehetősége és maximalizálható a fizikai konfliktusok kialakulásának elkerülése. A jászberényi iskolában négy előadásból álló képzést indítottak.

A rendészeti és katonai fakultáson tanuló középiskolásoknak szóló három bemutató célja, hogy a fiatalokat megismertessék az önvédelemmel kapcsolatos fogalmakkal, valamint beavassák őket a rendészeti és katonai intézkedések specialitásaiba. A szakemberek a pedagógusoknak is tartanak majd előadást, mégpedig az iskolai erőszak fajtáiról, dinamikájáról és azok lehetséges kimeneteléről. Az interaktív foglalkozáson a tanulók érdeklődve kapcsolódtak be a különböző technikák elsajátításába, így a gyakorlatban is kipróbálhatták a megismert módszereket.