Leginkább a koronavírusos cikkekre kattintottak olvasóink

Traktorba csapódott egy személyautó Kunszentmártonnál, megyeszerte különböző döntések születtek a köztéri maszkviseléssel kapcsolatban, gyászolókat csapott be egy szolnoki nő – többek között ezek is szerepeltek az elmúlt egy hét legolvasottabb hírei között.

1. Traktorba csapódott egy autó Kunszentmárton mellett

Szolnok felé haladt egy Opel, amikor az előtte lévő traktor balra nagy ívben, egy földútra akart lekanyarodni. A nagy ködben az Opel vezetője ezt későn vette észre és a traktor oldalának csapódott. A gépkocsiban ülő fiatalembert a mentők kórházba szállították.

2. Mégis folytatódnak a futballbajnokságok – minden osztályban

Habár úgy tűnt, az első két osztályt leszámítva leállnak a labdarúgó-bajnokságok, zárt kapuk mögött mégis minden osztályban folytatódnak a küzdelmek.

3. Megyeszerte más-más döntések születtek a koronavírus kapcsán

A maszkviseléssel és távolságtartással kapcsolatosan bevezetett eddigi szabályok továbbra is érvényesek, azzal a kiegészítéssel, hogy a tízezer lakosnál többet számláló települések egyes közterületein is kötelezővé teszik annak használatát, jelentette be kedden este Orbán Viktor kormányfő.

4. Életbe léptek a helyi rendeletek a köztéri maszkviselésről

Életbe léptek a közterületeken kötelező maszkviselést szabályozó helyi rendeletek a nagyobb városokban. Csütörtökre Törökszentmiklóson is kijelölte Markót Imre polgármester azokat a helyszíneket, ahol a hat év felettieknek maszkot kell hordaniuk.

5. Gyászolókat csapott be a kórházban egy szolnoki nő

A Szolnoki Járási Ügyészség vádiratot nyújtott be egy szolnoki nővel szemben kisebb kárt okozó csalás vétsége miatt. A nő tavaly október 3-án az egyik szolnoki kórházban leszólította egy illetőt, a sértettet, akinek a testvére épp akkor halt meg. Előadta, hogy az egyik ismert szolnoki temetkezési cégnél van ismeretsége és felajánlotta segítségét a temetés megszervezésében.