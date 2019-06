Megalakították Kuncsorba legelső horgászegyesületét

Megalakult a település első horgászegyesülete. A hivatalos tennivalókkal ugyan még akad feladat, ám a lelkes csapat szorgosan tervezgeti a szervezet feladatait. Gecser Bettina főkoordinátorral beszélgetünk.

– A horgászat, a természet azóta része az életemnek, mióta az eszemet tudom. Kislányként a húsvétokat édesapám oldalán, a diszperzites vödrön üldögélve töltöttük a testvéreimmel. Kötelező program volt, de én nagyon megszerettem! – idézi fel mosolyogva a kedves emléket Bettina.

Későbbi sorsa pedig még szorosabbra fűzte a kötődés szálait, hiszen férje is e tevékenység szerelmese. A fiatal nő a legtöbb helyszínre elkísérte szíve választottját, meglévő tapasztalatait közösen gazdagították.

Jó pár éve már, hogy együtt fedezik fel a vizek kincseit. Sőt, mint mondja, a horgászat jóval több, mint hobbi. Ez volt az egyik oka annak, hogy életre hívták az egyesületet.

– A horgászat tulajdonképpen életstílus. Bár kis településen élünk, sokan hódolnak ennek a szenvedélynek. Egy ilyen szervezetnek nagy az összetartó ereje. Jelenleg tizenkét tagunk van.

– A férjem, Gecser Gergő az elnök, elnökségi tagok még Márton Zsolt és Csatári Ferenc. Az a célunk, hogy minél gazdagabb lehetőségeket teremtsünk az itt élőknek a horgászat terén. A megalakulásunkat egyébként Kétpó község is nagyban segítette és segíti jelenleg is, hálásak vagyunk a támogatásukért – avat be lelkesen.

Tervek pedig akadnak bőven. Elsősorban eszközök biztosításán dolgoznak, hogy a jövőben családi rendezvényeket szervezhessenek, melyek témája természetesen a horgászat lesz. Emellett, mivel jelenleg is versenyekre járnak, ebben szintén segítséget nyújtanának az érdeklődőknek.

– Szeretnénk olyan helyekre eljuttatni az embereket, ahová nehezen vagy egyáltalán nem tudnának elmenni.

Bettináék nagyon fontosnak tartják, hogy már az egészen kicsik is megismerjék ezt a világot, általa pedig a természet szeretetét.

– A kifogott halakat visszaengedjük, sőt, ha megsérültek kiemeléskor, lefertőtlenítjük a sebet! Nagyon dühítő, amikor az adott példányon a durva bánásmód nyomai látszanak. A mások által okozott sebeket szintén megtisztítjuk, így engedjük vissza. Szigorúan azon a helyen, ahol a kiemelés történt!

Tisztelettel kell bánni velük, ezt mindig hangsúlyozzuk!

– A gyerekek azt adják tovább, amit tanulnak. Fontos, hogy ezek valódi értékek legyenek – részletezi.

Kislányuk a legtöbb esetben velük tart, ő is ebben a szellemben nevelkedik. S úgy tűnik, hogy egyébként a nők és lányok érdeklődése igencsak megnövekedett a horgászat iránt az utóbbi években.

– A nők mindig is jelen voltak ebben a sportban, de talán manapság jobban előtérbe kerültek. Pedig nagy szenvedély ez számunkra is!

Mindig nagyon izgalmas, hogy nem tudod, mi került a horgodra!

– Sokszor alig várom már, hogy meglássam a halat! Az eddigi legnagyobb fogásom egy nyolckilós ponty volt – meséli.

Bettina elmondja azt is, hogy egy-egy nagy fogás után új célt választanak: természetesen az előzőnél nagyobbat! Ez viszi őket előre. Lelkesedésük és a sport iránti rajongás pedig minden bizonnyal sikeres éveket tartogat a tagok és a szervezet számára is.