Megalakult a szolnoki közgyűlés

Egy hónappal a helyhatósági választások után, november 13-án, szerdán délután megtartotta alakuló ülését az önkormányzati választások eredménye értelmében felálló közgyűlés.

A tizennyolc fős testületet tíz, a Szolnoki többség” néven ismert csoportosulás (Momentum, DK, LMP, Jobbik, MSZP, Mindenki Magyarországa Mozgalom), illetve hét, a Fidesz-KDNP színeiben induló képviselő, valamint Szalay Ferenc (Fidesz-KDNP) polgármester alkotja.

Az ülés felvezetéseként dr. Mosonyi Csaba, a Helyi Választási Bizottság elnöke ismertette a helyhatósági választás végkimeneteléből adódó közgyűlési összetételt, majd feleskette a törvényesen megválasztott képviselőket és a városvezetőt. Ezt követően szót kapott dr. Kállai Mária országgyűlési képviselő és dr. Berkó Attila megyei kormánymegbízott.

A honanya – miután gratulált a testületbe került képviselőknek, továbbá emlékeztetett a megyeszékhelyen 2006-tól megvalósult fejlesztésekre, a település jelentős vagyongyarapodására –, mondandójában kiemelte, hogy a már megkezdett és befejezés előtt álló beruházások is méretes hasznot hozhatnak a városnak és a lakosságának is. A további előrelépéshez együttműködésre kérte a testület tagjait. A kormánymegbízott szintén gratulált az új és sokszínű közgyűlésnek. Arról szólt, hogy minden most megválasztott szolnoki képviselők számára, a helyi lakosság, de a térség, az egész megye érdekében is közös cél a megyeszékhely biztonságos működése, illetve további fejlődése.

A napirendek ismertetése és az érdemi munka megkezdése előtt a polgármester ugyancsak a konszenzuson alapuló önkormányzatiságra hívta fel a figyelmet, miután szintén felsorolta Szolnok minden megvalósult és tervezés alatt lévő lehetőségeit. A napirendi pontokban elhangoztak, hogy milyen frakciók lesznek a közgyűlésben (6): Demokratikus Koalíció (elnök: Miskolczi László), XXI. század (e.: Ligeti József), Jobbik (e.: Galló György Péter), MSZP (e.: Györfi Mihály), Fidesz (e.: Tasnádi Zoltán), KDNP (e.: Rusvai Károly).

Az előterjesztések sorában az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról (SZMSZ), illetve egyes helyi rendeletek módosítását, majd pedig a bizottságok szerkezetét, valamint a bizottsági helyek összetételét tárgyalták a képviselők. A testület „szolnoki többsége” által támogatott verziót fogadta el a közgyűlés: hét bizottság alakult, amelybe huszonnyolcan az összefogás, tizenegyen pedig a Fidesz-KDNP soraiból kerültek be.

A voksolást megelőző vélemények idejében Tasnádi Zoltán, a Fidesz frakcióvezetője és Fejér Andor fideszes képviselő azt kifogásolta, hogy az elmúlt harminc év alatt megszokott és bevált rendszertől eltérően nem mandátum arányban kerültek be tagok a bizottságokba – ez szerintük 22/17 arányú lett volna –, illetve, hogy a többség által nem támogatott ellenőrző bizottság létrejötte nélkül milyen kontrollal működhet a demokratikus önkormányzatiság.

A más állásponton álló Szekeres Éva (XXI. század) és Györfi Mihály (MSZP) képviselők „fékeket és ellensúlyokat” emlegettek fel a tekintetben, hogy a választói többség akaratából új szerkezeti rendszerek állnak fel. A következő előterjesztések a polgármester, a képviselők, bizottsági tisztségviselők és tanácsnokok illetményére vonatkoztak, melyek mindegyikét a közgyűlési többség – hol ellenszavazattal, hol tartózkodás mellett – megszavazott.