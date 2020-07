Megoldódott a nagykörűi üdülők hulladékgondja

Nyáron sok üdülőtulajdonos tartózkodik a Nagykörű ártéri részén található területen, az úgynevezett Tóalján. Hová tegyék a háztartási hulladékot, hová juttassák el a szemetet az ittlétük alatt? – intézték a kérdést a település közösségéhez, vezetéséhez. Úgy tűnik, a probléma hamar megoldásra talált.

– A Tóalján van egy kis házunk, ahová nyaranta sokszor járunk, viszonylag sok időt töltünk ott. Kérdésként merült fel, hogy hová vihetjük, hová juttathatjuk el a háztartási hulladékunkat – elsőként Borosi Dóra adott hangot a problémának. A budapesti családanya elmondta, hogy javasolták már nekik, hogy vásároljanak szemeteszsákot, abba gyűjtsék a szemetet, és azt vigyék el egy kuka mellé a település központjába.

Mint mondta, számukra ez nem a legjobb megoldás, hiszen nem szeretnének csak úgy letenni sehová hulladékot, még ha az az illetékes szolgáltató által használt zsákban is van. Ráadásul ha többen tesznek így, már csúnyán mutatnak a zsákok.

– Ugyanis nem egyedül vagyunk ezzel a problémával, nagyon örülnénk, ha erre a kérdésre valami hosszú távú megoldást sikerülne kitalálni. A legjobb persze az lenne, ha a hulladékszállító autó lejönne oda is, de ennek a lehetőségét, módját mi nem ismerjük, ezért is kérünk segítséget – intézte sorait a közösségi oldalon a község lakóihoz, köztük a település vezetéséhez is.

A felvetésre érkeztek észrevételek és tanácsok, közöttük Túri Tibor, a település polgármestere is reagált.

– Az észrevétel nagyon aktuális, melyben az önkormányzat a következő módon tud segíteni: júniusban, júliusban és augusztusban minden hétfőn reggel, az NHSZ-es (egyik helyi boltban vásárolható) szemeteszsákokba összegyűjtött, és a kapu elé kirakott kommunális szemetet az önkormányzat összegyűjti, és elszállítja – hangsúlyozta a településvezető.

Túri Tibor hozzátette, hogy akinek nem jó a hétfő reggel, az a képződött kommunális hulladékát hétköznap, munkaidőben, szintén NHSZ-es (pecsétes) zsákokban behozhatja az önkormányzat, vagy a KTSZ területén található kukákba.

– Szeretném kérni, hogy ne mellé, hanem bele tegyék a zsákot, de ebben valamelyik önkormányzati dolgozó segítséget ad. Az év többi időszakában pedig minden hónap hétfőjén történik a kommunális hulladék önkormányzati összegyűjtése a Tóalján. Bízom abban, hogy ez járható, megfelelő megoldás, mindenki megelégedésére – tette hozzá végül a polgármester.