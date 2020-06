Megszűnt a látogatási tilalom a jászberényi kórházban

Hétfőtől új betegellátási rend lépett életbe és feloldották a látogatási tilalmat a jászberényi Szent Erzsébet Kórházban – közölte az intézmény honlapján Dr. Sinkó-Káli Róbert, főigazgató.

A hozzátartozók a látogatási rend szigorú betartása mellett minden nap 11 és 12 óra, valamint 16 és 18 óra között mehetnek a betegekhez. Minden beteget egyszerre egy hozzátartozó látogathat. A közleményből megtudtuk, hogy a járóbeteg-szakellátás keretében meghatározott előjegyzési szabály is érvényét veszti, visszaáll a járványt megelőző rend, azaz a perc- és szakmai szabályok szerinti előjegyzés.

A kétkapus beléptetési rendszer megmarad. Ez azt jelenti, hogy a betegek továbbra is a szűrősátoron keresztül léphetnek be az intézménybe. A korábbiak szerint ezután is csak előjegyzett betegek vehetik igénybe a szakrendeléseket. Ez alól kivételt képeznek a sürgős ellátást igénylő betegek.

A rugalmas ellátás érdekében a rendelési idők utolsó órájában még mindig lesz telefonos konzultáció. Ha a beteg állapota engedi, a szakemberek telefonon szóbeli javaslatot adnak és a gyógyszeres ellátást eRecept felírás formájában bonyolítják le.

A betegeknek és a hozzátartozóknak is fokozottan be kell tartani az érvényben lévő higiéniai szabályokat. Az intézetbe csak maszkban lehet belépni, viselése kötelező.